В рамках фестиваля национальных культур в Гродно приехали лучшие кузнецы Беларуси

Новости Беларуси. Огонь, вода и железные трубы. Лучшие кузнецы Беларуси собрались в Гродно. Более десятка предствителей этой не слишком популярной нынче профессии первыми приехали на фестиваль национальных культур. Стартует он в 6 июня. А к этому времени кузнечных дел мастера обещают создать неповторимые шедевры, причем лучшие работы останутся в Гродно и украсят городские парки и скверы.

Уже с самого утра в гродненских кузнях кипит работа. Лучшие мастера Беларуси собрались вместе, чтобы поделиться опытом и сотворить настоящие произведения искусства из металла. Времени немного, уже через неделю работы представят на фестивале национальных культур. Каждый мастер стремится выковать что-то оригинальное, чтобы именно его работа привлекла внимание гостей фестиваля. Мастер Алексей Сибирцев, к примеру, воссоздает в металле белорусскую средневековую мебель.



Алексей Сибирцев, кузнец:

Вдохновения получил из старинных белорусских картин, где были гербы похожие. Пытаюсь сейчас сделать в этом же стиле точно такой же герб.

В проекте участвуют как именитые мастера, так и начинающие кузнецы. Во-первых, для начинающих это колоссальный опыт, да и подсказка профессионала позволит сделать работу на уровне.



Денис Васин, кузнец:

Кузнечным делом я увлекся совсем недавно. Когда у меня появился шанс, я сразу же пришел к ребятам для обмена опытом. В принципе, это очень полезное мероприятие, которое передает опыт, различные подходы, техники. И очень позитивное общение.



Правда, права на ошибку у кузнеца нет. Все работы будет оценивать строгое фестивальное жюри. А лучшие композиции из металла украсят парки и скверы областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.