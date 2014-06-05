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42-летний телеведущий Андрей Малахов впервые станет отцом

05 июня 2014 08:49
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Новости России. В семье телеведущего Андрея Малахова ожидается прибавление.

Новость о том, что супруга Малахова – дочь известного издателя, миллионера Виктора Шкулева Наталья беременна – появились еще в марте.

На днях российские СМИ вновь вернулись к этому поводу.

Недавно на одном из светских приемов гости заметили, что жена Малахова «явно поправилась, изменив стиль одежды и перейдя на более свободные вещи».

Теперь журналисты и поклонники телеведущего задаются новым вопросом: когда в семье Малахова произойдет радостное событие.

Завтра, 6 июня, Андрей и Наталья отметят трехлетие совместной жизни.

Бракосочетание прошло в резиденции французских королей – Версале. Гостей самолетом из Москвы доставили в Париж и разместили в фешенебельном отеле. Тогда внимание российской прессы к этому событию может сравниться разве что с освещением свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон (смотрите видео).

# Культура # Фотофакт # Звезды # Андрей Малахов # Наталья Шкулева

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