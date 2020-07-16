Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»

Новости Беларуси. В Витебске 16 июля состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митя Фомин, артист (Россия): Сегодня у меня первый поезд с прошлого года, наверное. Я уже летал по стране. И это, можно сказать, первая заграница. Жду встречи, жду с нетерпением улыбок, лиц, глаз, публики, звука, эмоций, аплодисментов. Все это хочется увидеть, еще раз испытать.

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

На главной сцене фестиваля сегодня выступят Елена Ваенга, Александр Буйнов, ВИА «Новые самоцветы» и Филипп Киркоров.

Уже известно, что именно Киркоров стал лауреатом специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». На Площади звезд сегодня откроют его именную звезду.