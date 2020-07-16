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«Мы сделали тесты». Как гости «Славянского базара – 2020» добирались до Витебска

16 июля 2020 22:17
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Новости Беларуси. 4000 участников из 23 стран мира. Цифры, которые лишний раз доказывают: искусство не имеет границ. А «Славянский базар» в условиях пандемии еще их и стирает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы сделали тесты». Как гости «Славянского базара – 2020» добирались до Витебска-1

Есть представители, если говорить о дальних государствах, из Кубы, Канады, впервые из Турции. Особые условия пересечения границы создали и для соседей, которые уверены, что июль не может быть без василькового неба над Витебском.

«Мы сделали тесты». Как гости «Славянского базара – 2020» добирались до Витебска-4

Анна Перетятко, ремесленник (Украина):
Доехали мы хорошо. Старались послы, наверное, и с Украины, и с Беларуси, чтобы нас пропустили. Мы сделали тесты в Украине, а потом здесь, в Беларуси, в Могилеве, делали тесты. Приезжаем и будем приезжать, если будут приглашать.

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# Славянский базар в Витебске-2020 # общество # Анна Перетятко # Фотофакт

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