Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»

Новости Беларуси. 25 февраля началась интернет-продажа билетов на «Славянский базар в Витебске». По сравнению с 2018 годом цены немного снизились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, желающие посетить сольный концерт, в зависимости от популярности исполнителя и места в зале, должны быть готовы заплатить от 15 до 70 рублей.

22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

Традиционно самые дорогие билеты на торжественную церемонию открытия. В 2019 году ее посещение обойдется от 65 до 195 рублей. Кстати, в концертных кассах билеты начали продавать еще в пятницу, и жители Витебска очень активно воспользовались этим трехдневным преимуществом. Уже с утра в местах продажи собирались внушительные очереди.