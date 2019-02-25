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Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»

25 февраля 2019 16:46
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Новости Беларуси. 25 февраля началась интернет-продажа билетов на «Славянский базар в Витебске». По сравнению с 2018 годом цены немного снизились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, желающие посетить сольный концерт, в зависимости от популярности исполнителя и места в зале, должны быть готовы заплатить от 15 до 70 рублей.

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Традиционно самые дорогие билеты на торжественную церемонию открытия. В 2019 году ее посещение обойдется от 65 до 195 рублей. Кстати, в концертных кассах билеты начали продавать еще в пятницу, и жители Витебска очень активно воспользовались этим трехдневным преимуществом. Уже с утра в местах продажи собирались внушительные очереди.

Больше новостей экономики за 25 февраля здесь.

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Сергей Савицкий

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