Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

Новости Беларуси. Невероятные приключения британца в Беларуси продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор романа-путеводителя по нашей стране Найджел Робертс, который открыл тайны Полесья и красоты Минска англоязычному миру, в 2019 году планирует рассказать о своих отношениях к Беларуси самим белорусам. Предложат ли Беларуси вступить в ЕС и почему британский юрист написал путеводитель по Синеокой – специальный репортаж из Лондона

Нашу страну он уже давно считает второй родиной, и не зря. За последние 18 лет Беларусь он посетил 35 раз.

Найджел Робертс, писатель (Великобритания)

Это Найджел Робертс! Большой привет из Великобритании всем моим друзьям Беларуси! Как вы знаете, я автор четырехтомника туристического гида по Беларуси. Четвертый том был опубликован еще в октябре и очень неплохо продается. Я вернусь в Беларусь уже в июне для того, чтобы посетить мои любимые уголки Беларуси с концертно-литературной программой. До встречи, дорогие друзья.

Предстоящая путешествие пройдет под аккомпанемент сразу нескольких музыкальных коллективов. Концертную программу с самыми узнаваемыми белорусскими мелодиями уже репетируют эстрадно-симфонический оркестр Гомельской филармонии и коллектив «Славянская песня».

Максим Марквальд, директор Гомельской областной филармонии:

Проект так и называется «Моя вторая родина». Его путешествия, любовь к этой стране. Мы совместно обсудили такие моменты, чтобы это был не просто рассказ, презентация книги, а было музыкальное сопровождение, будто бы музыкальная экранизация этих картинок и рассказов. В книге описывается наша веска. Почему-то его тянет к простоте, этническим истокам. Постараемся чем-то удивить, а где-то и помочь.