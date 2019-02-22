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Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи

22 февраля 2019 21:10
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Новости Беларуси. О малой родине, службе в милиции и душевных переживаниях в стихах – в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи-1

С правоохранителем, талантливым участковым инспектором ГУВД Центрального района, который пишет стихи, познакомилась корреспондент СТВ Анастасия Кончиц.

Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи-4

Быть на страже общественного порядка – задача непростая. Впрочем, служба участковых инспекторов успешно с этим справляется. Например, Юрий Кузюкович работает в милиции уже давно и не только знает, какими качествами должен обладать настоящий милиционер, но и воспитывает их в себе.

Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи-7

Подробности в видеоматериале.

Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи-10


Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи-12

# Милиция Беларуси # Культура # Юрий Кузюкович # Фотофакт

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