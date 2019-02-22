Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи

Новости Беларуси. О малой родине, службе в милиции и душевных переживаниях в стихах – в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Быть на страже общественного порядка – задача непростая. Впрочем, служба участковых инспекторов успешно с этим справляется. Например, Юрий Кузюкович работает в милиции уже давно и не только знает, какими качествами должен обладать настоящий милиционер, но и воспитывает их в себе.