Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи

Новости Беларуси. О малой родине, службе в милиции и душевных переживаниях в стихах – в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. О малой родине, службе в милиции и душевных переживаниях в стихах – в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С правоохранителем, талантливым участковым инспектором ГУВД Центрального района, который пишет стихи, познакомилась корреспондент СТВ Анастасия Кончиц.
Быть на страже общественного порядка – задача непростая. Впрочем, служба участковых инспекторов успешно с этим справляется. Например, Юрий Кузюкович работает в милиции уже давно и не только знает, какими качествами должен обладать настоящий милиционер, но и воспитывает их в себе.
Подробности в видеоматериале.