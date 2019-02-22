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Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

22 февраля 2019 19:57
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Новости Беларуси. Настоящее лекарство от меланхолии представили в Борисовской центральной районной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -1

Именно так называется выставка художественного текстиля молодого дизайнера Христины Высоцкой. В экспозиции – около 30 работ. Здесь представлены как абстрактные арт-объекты, так и картины в технике батик и гобелены. Никакой серости – только яркие цвета.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -4

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -6

Татьяна Кирилова, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:
Это ее впечатления о поездках по Италии. Она очень любит Италию, владеет итальянским языком, поэтому впечатлениями поделилась с нами, белорусами, чтобы мы ощутили теплоту и вдохновение, поняли, что весна уже скоро. Борисовчане оценили эту выставку: на нее идут, пишут прекрасные отзывы.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -9

Зарядиться позитивом можно до 9 марта. Кстати, посетителям предлагают принять участие в конкурсе: нужно сфотографироваться с любой работой на выставке и выложить ее в социальную сеть со ссылкой на автора. Всех участников ждут приятные сюрпризы.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -12

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -14

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой -16

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Христина Высоцкая # Татьяна Кириллова # Фотофакт

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