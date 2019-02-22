Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Новости Беларуси. Настоящее лекарство от меланхолии представили в Борисовской центральной районной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Именно так называется выставка художественного текстиля молодого дизайнера Христины Высоцкой. В экспозиции – около 30 работ. Здесь представлены как абстрактные арт-объекты, так и картины в технике батик и гобелены. Никакой серости – только яркие цвета.

Татьяна Кирилова, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:

Это ее впечатления о поездках по Италии. Она очень любит Италию, владеет итальянским языком, поэтому впечатлениями поделилась с нами, белорусами, чтобы мы ощутили теплоту и вдохновение, поняли, что весна уже скоро. Борисовчане оценили эту выставку: на нее идут, пишут прекрасные отзывы.