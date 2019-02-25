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Новости экономики за 25.02.2019

25 февраля 2019 16:46
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Новости Беларуси. На какую общую сумму привезли контракты наши участники крупнейшей мировой выставки продовольственных товаров? Сколько стоят билеты на церемонию открытия «Славянского базара в Витебске». С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА НЕФТЕСЕРВИСНОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

Белорусские нефтяники готовы занять еще одну нишу украинского рынка. Отечественная компания впервые будет в Украине цементировать скважины.

Новости экономики за 25.02.2019-1

Планируется, что работы начнутся в конце марта, а первый контракт рассчитан на полгода. Специалисты уточняют, что цементирование скважин – один из самых важных этапов их строительства. Комплекс работ позволяет обеспечить максимальный срок службы объекта.

КОНТРАКТЫ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ В ОАЭ

С отличным настроением возвращаются домой белорусские участники крупнейшей в мире ежегодной выставки продовольственных товаров, которая завершилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятия уже заключили контракты на общую сумму более 13 миллионов долларов. Всем нашим компаниям удалось расширить географию поставок и наработать новые перспективные контакты с потенциальными покупателями.

Новости экономики за 25.02.2019-4

Выставку в Дубае ежегодно посещают около 100 тысяч бизнесменов из 193 стран мира. Площади на ней пользуются очень высоким спросом и распределяются на годы вперед.

Белорусские лекарства от рака завершают сертификацию для европейского рынка

Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»

43% сделок по покупке недвижимости в Москве в 2018-м заключили белорусы

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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43% сделок по покупке недвижимости в Москве в 2018-м заключили белорусы
25 февраля 2019 16:46

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В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми
25 февраля 2019 13:56

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма
25 февраля 2019 06:41

Швеция заинтересована в сотрудничестве с Гродненской областью в сфере экологии и туризма