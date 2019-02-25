Новости экономики за 25.02.2019

Новости Беларуси. На какую общую сумму привезли контракты наши участники крупнейшей мировой выставки продовольственных товаров? Сколько стоят билеты на церемонию открытия «Славянского базара в Витебске». С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ПРОДВИЖЕНИЕ НА НЕФТЕСЕРВИСНОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
Белорусские нефтяники готовы занять еще одну нишу украинского рынка. Отечественная компания впервые будет в Украине цементировать скважины.
Планируется, что работы начнутся в конце марта, а первый контракт рассчитан на полгода. Специалисты уточняют, что цементирование скважин – один из самых важных этапов их строительства. Комплекс работ позволяет обеспечить максимальный срок службы объекта.
КОНТРАКТЫ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ В ОАЭ
С отличным настроением возвращаются домой белорусские участники крупнейшей в мире ежегодной выставки продовольственных товаров, которая завершилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятия уже заключили контракты на общую сумму более 13 миллионов долларов. Всем нашим компаниям удалось расширить географию поставок и наработать новые перспективные контакты с потенциальными покупателями.