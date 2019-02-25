Новости экономики за 25.02.2019

Новости Беларуси. На какую общую сумму привезли контракты наши участники крупнейшей мировой выставки продовольственных товаров? Сколько стоят билеты на церемонию открытия «Славянского базара в Витебске». С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА НЕФТЕСЕРВИСНОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

Белорусские нефтяники готовы занять еще одну нишу украинского рынка. Отечественная компания впервые будет в Украине цементировать скважины.