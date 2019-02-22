22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

По традиции, первые три дня их можно будет купить только в кассах. Это своеобразная благодарность хозяевам фестиваля – витебчанам, которые гостеприимно принимают творческий форум уже в 28-й раз. С 25 февраля билеты станут доступны во всех уголках страны и мира в режиме онлайн.

Новости Беларуси. 22 февраля в Витебске стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

С сегодняшнего дня открыта полностью рекламная кампания летнего амфитеатра. Практически на все проекты люди могут уже купить билеты: это и открытие, и закрытие.

Также проанонсированы такие проекты, как день Союзного государства, закрытие, шансон-ТВ. Ну и, безусловно, на любимых своих исполнителей: Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева, Надежды Кадышевой. Безусловно, новинкой летнего амфитеатра является КВН-концерт команд Высшей лиги.