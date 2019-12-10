Сколько было Больших театров в СССР и какие остались с таким званием?

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Оперных театров в мире достаточно, в том числе, и на просторах бывшего Советского Союза. Но статус Большого имеют немногие. За что в советские времена присваивали статус «Большой театр», и какие преференции это давало или даёт?
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Мне трудно сказать, потому что это всё решалось ещё при Сталине. Я знаю, что Большой всегда был Большим в Москве. При Сталине присоединили ещё минский Большой, киевский Большой и ташкентский Большой. Больше театров Больших не было в Советском Союзе. Сейчас Киевский называется Национальная опера Украины. Ташкентский не знаю, как называется – я там никогда в жизни не был. Но знаю, что там очень красивый театр. По рассказам, и знаю артистов по гастролям. А наш так исторически, с 1939 года, председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин подписал указ о присвоении звания Большой Минскому театру оперы и балета. С тех пор мы всё время с гордостью носим это название.