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Александр Анисимов: «Белорусская публика примерно на 60% балетная»

10 декабря 2019 10:37
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Мнение Александр Анисимов высказал в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Анисимов, народный артист Беларуси, дирижер Большого театра и Национального симфонического оркестра Республики Беларусь:
Надо сказать, что, в принципе, белорусская публика примерно на 60% балетная. Я очень надеюсь, что на 40% оперная, хотя, на самом деле, может быть меньше. Наш сезон открылся с большим успехом с премьерой «Князь Игорь» это было в сентябре, после этого мы выпустили две премьеры: «Кармен-сюита» в новой редакции и буквально вчера была премьера «Сотворение мира» в новой редакции. Оба балета это произведение Валентина Елизарьева.

Валентин Елизарьев: «Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!»

Александр Анисимов: «Белорусская публика примерно на 60% балетная»-1

 

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Александр Анисимов # Фотофакт # Культура

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