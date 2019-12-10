Александр Анисимов: «Белорусская публика примерно на 60% балетная»

Мнение Александр Анисимов высказал в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Анисимов, народный артист Беларуси, дирижер Большого театра и Национального симфонического оркестра Республики Беларусь:

Надо сказать, что, в принципе, белорусская публика примерно на 60% балетная. Я очень надеюсь, что на 40% оперная, хотя, на самом деле, может быть меньше. Наш сезон открылся с большим успехом с премьерой «Князь Игорь» – это было в сентябре, после этого мы выпустили две премьеры: «Кармен-сюита» в новой редакции и буквально вчера была премьера «Сотворение мира» в новой редакции. Оба балета – это произведение Валентина Елизарьева.

Валентин Елизарьев: «Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!»