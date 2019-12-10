«Будут редкие голоса». Какие интересные постановки можно увидеть на Рождественском оперном форуме

С 12 по 18 декабря в белорусском Большом театре состоится десятый Рождественский международный оперный форум. Четыре белорусские оперные постановки с участием приглашенных солистов, один спектакль национальной оперы Украины, гала-концерт «звезд» и это далеко еще не все. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист Беларуси, дирижер Большого театра и Национального симфонического оркестра Республики Беларусь – Александр Анисимов, обладатель Гран-при минского Рождественского конкурса вокалистов-2017, оперный певец – Саргис Бажбеук-Меликян и заслуженный артист Российской Федерации, солист театра «Новая опера» (Москва) – Сергей Мурзаев. Расскажите немного о форуме. Александр Анисимов, народный артист Беларуси, дирижер Большого театра и Национального симфонического оркестра Республики Беларусь:

Традиционно форум имел частью своей конкурс, в этот раз исключение – конкурса нет, но зато есть другие интересные мероприятия. Будет спектакль «Князь Игорь» и затем будет очень интересная ситуация – приезд наших коллег из Украины. Это нашумевший и очень любопытный спектакль «Севильский цирюльник», на следующий день будет «Турандот» с участием наших гостей. После этого мы услышим «Кармен» в исполнении тоже наших гостей и в заключение будет большой концерт «звезд» мировой оперы.

В те времена, когда форум носил еще состязательный характер, Вы, Саргис, были победителем. В этот раз Вы уже выступаете в качестве приглашенной звезды? Саргис Бажбеук-Меликян, обладатель Гран-при минского Рождественского конкурса вокалистов-2017, оперный певец:

После победы на конкурсе меня несколько лет подряд приглашали на Рождественский форум выступать на концертах и всегда было ощущение во время того, когда ты стоишь за кулисами и видишь, как твои коллеги выступают, внутреннее ощущение: «Господи, что я должен сделать, чтобы их как-то переплюнуть или хотя бы быть наравне».

Правда ли, что у Вас течет белорусская кровь? Саргис Бажбеук-Меликян:

У меня древний род армянских князей, моя бабушка – белоруска, но наполовину, потому что, на самом деле, отец бабушки – чистый белорус, и был князем, а прабабушка была армянской княгиней и была вот такая свадьба. Сперва по расчету, а потом уже по большой любви они жили долго. И уже моя бабушка наполовину белоруска, я это не говорил и держал это в тайне до конца конкурса, чтобы потом не говорили. Сергей, у Вас роль князя Игоря. Это главная роль для Вас? Сергей Мурзаев, заслуженный артист Российской Федерации, солист театра «Новая опера» (Москва):

Для баритона, который старается развиваться в своей жизни, знаковыми также являются такие роли, как Риголетто, из оперы «Царская невеста» роль Грязнова.