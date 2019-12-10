Венский бал во Дворце Независимости: какие ещё мероприятия пройдут в рамках акции «Наши дети»
В Беларуси стартовала традиционная новогодняя благотворительная акция «Наши дети».
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный специалист управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь – Елена Симакова.
Когда появилась новогодняя акция «Наши дети»? Кто участвует в качестве благотворителей? Какие мероприятия пройдут в рамках этой акции в этом году? Узнаете, посмотрев видеоматериал.