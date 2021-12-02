«Все макеты интерактивные». В этом музее можно лучше узнать Минск и увидеть много необычных экспонатов

Новости Беларуси. Влюбить в Беларусь. Под таким девизом когда-то создавалось это место. В 2011 году Музей архитектурных миниатюр впервые распахнул свои двери для посетителей. Тогда коллекция состояла всего из 11 макетов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Екатерина Коваленко, экскурсовод:

Мы не акцентируем внимание только на Минске. У нас в музее можно заметить и такие локации, которые достаточно далеко от Минска расположены. Взять те же самые Гервяты, Гродненская область, но, когда проводишь экскурсию, подводишь людей к этому макету, мало кто даже догадывался, что у нас есть такая достопримечательность.

За 10 лет музей пополнился экспонатами, и сегодня здесь уже 22 макета самых значимых объектов архитектурно-исторического наследия Беларуси. Екатерина Коваленко:

Безусловно, мы на этом не останавливаемся, мы расширяемся, планируем все больше и больше создавать макетов. Макеты у нас все непростые, они у нас интерактивные. Каждый из них имеет определенную кнопку – и экспозиция оживает.

Одна экспозиция – это целый мини-мир, в который погружаешься с головой. Атмосфера ночного города, зимняя сказка, театральное представление. Каждая деталь точь-в-точь как настоящая. А также по функционалу конкретного образца можно проследить за этапами развития музея. Эскизы, которые оснащены только подсветкой, считаются «первенцами», а те, в которых есть движущиеся детали, можно смело относить к «новичкам».

Екатерина Коваленко:

Кроме этого, на макетах у нас еще спрятаны сказочные персонажи, герои Marvel. Дело в том, что в 2019 году у нас была проведена «Ночь в музее». Была адаптирована экскурсия под супергероев, хорошо они очень прижились у нас на макетах, поэтому мы решили их оставить.

Теперь, рассматривая старожилов музея, можно случайно наткнуться и на миниатюрную версию Капитана Америки, Алисы в Стране чудес или фигурку Бабы-яги. Для каждого посетителя разработан авторский чек-лист, который помогает поэтапно ознакомиться с самыми интересными деталями и ничего не упустить. Ну а самых внимательных и активных в конце ожидают приятные бонусы. Музей шагает в ногу со временем. После экскурсии можно посетить еще и интерактивные мультимедийные зоны.

Екатерина Коваленко:

После того, как наши экскурсанты просматривают экспозиции музея, у них еще есть возможность в отдельной комнате и VR-очках посмотреть на все эти достопримечательности как бы вживую, что-то типа виртуального тура. Сидя в кресле, вы сумеете развернуться на все 360 и детально рассмотреть любое понравившееся место. А также испытаете на себе эффект присутствия в выбранной локации. В виртуальном мире архитектурное наследие представлено именно в том виде, в котором мы можем наблюдать его сейчас, в то время как отдельные макеты сделаны с первоначальных построек. Прекрасная возможность провести сравнение и отследить изменения. В музее также работают два оригинальных проекта.

Екатерина Коваленко:

Квестбуки по Минску у нас есть двух типов: первый маршрут и второй. Точки у них абсолютно разные, главная их цель, конечно, направлена на то, чтобы турист, любой житель столицы либо приезжий гость мог прогуляться по Минску, открыть для себя какие-то знаковые места столицы, посмотреть на них. В книгах есть путеводитель. Он открывается с помощью QR-кода. Первый маршрут демонстрирует сразу все точки предстоящего путешествия. На втором, чтобы продвинуться дальше, нужно отсканировать еще один код, выполнить на сайте задание – и только потом вы сможете продолжить свой путь в мир открытий и неизведанных уголков планеты.

Екатерина Коваленко:

Что касается «Поеду посмотрю», то это уже более масштабная разработка. Дело в том, что мы создаем что-то типа индивидуальных маршрутов под туриста. Перед этим он должен пройти небольшую анкету, где отметит те места, в которых он уже был. Мы, конечно же, их исключим. И до момента, когда он придет уже забирать «Поеду посмотрю» (этот квестбук), он не будет знать какие точки туда мы включили. Для него это тоже что-то типа секрета, скажем так. Индивидуальный план поможет открыть новое и с помощью подсказок подобрать место для обеда и отдыха. Такие же квестбуки разработаны и для путешествий по Москве. Ну и, безусловно, куда же без фото на память?