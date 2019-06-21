Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске

Новости Беларуси. Атмосферу мулькультурного спортивного праздника поддержит презентация Великобритании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 22 июня на территории фан-зоны Дворца спорта, а 23 июня – в Верхнем городе.

В программе 14 тематических зон с различными фотолокациями, фуд-кортами и музыкой. Откроет фестиваль шествие волынщиков. Одной из фишек праздника станет тема экологии и презентация английских литературных произведений на белорусском языке.