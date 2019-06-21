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Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске

21 июня 2019 18:36
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Новости Беларуси. Атмосферу мулькультурного спортивного праздника поддержит презентация Великобритании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 22 июня на территории фан-зоны Дворца спорта, а 23 июня – в Верхнем городе.

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске-1

В программе 14 тематических зон с различными фотолокациями, фуд-кортами и музыкой. Откроет фестиваль шествие волынщиков. Одной из фишек праздника станет тема экологии и презентация английских литературных произведений на белорусском языке.

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске-4

А на Зыбицкой можно будет сыграть в регби, теннис и керлинг. Завершится фестиваль в полночь под треки лучших британских ди-джеев.

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске-7

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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