География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у Ратуши»?

Новости Беларуси. Музыкальный фестиваль «Классика у Ратуши с с velcom | A1» в свой юбилей расширяет географию звучания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насладиться мировыми шедеврами классической музыки в пятом сезоне смогут не только минчане, но и жители Бреста, Витебска, Гомеля и Гродно. В программе «Viva Штраус» прозвучат хиты известной австрийской семьи музыкантов. Премьера классических вечеров состоится 29 июня на площади Победы в Витебске. До конца лета дадут 10 субботних концертов. Вход свободный.

Елена Бычкова, начальник управления маркетинговых коммуникаций velcom | A1: Естественно, что в рамках классических вечеров «Классика у ратуши с velcom | A1» будут приглашены к выступлению наши знаменитые оркестры – Национальный симфонический оркестр Республики Беларусь, Президентский оркестр. Также в рамках дней Эстонии будет выступать эстонский оркестр.

Андрей Микуцевич, директор госучреждения «Минскконцерт»: Главная задача – в том, чтобы человек мог через такое неформальное приобщиться к высокому искусству. Для многих тяжело пойти просто в концертный зал: надо как-то одеться, надо как-то что-то делать. А здесь в свободной форме люди обмениваться мнениями, они начинают разбираться лучше. Более неформальная свободная атмосфера.

Для тех, кто не сможет приехать на концерт в субботний вечер, velcom | A1 организует бесплатную онлайн-трансляцию с помощью сервиса цифрового телевидения VOKA.

Отметим, в 2018 году концерты классической музыки в столице собрали около 40 тысяч зрителей.