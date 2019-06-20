В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

Новости Беларуси. В стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого конкурса юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На состязание съехались более 13 тысяч человек. Его участники декламируют произведения белорусских писателей и поэтов, соревнуются в артистизме и техничности исполнения. Мероприятие традиционное, готовились с максимальной ответственностью, тщательно подбирая репертуар и сценические образы. Все ребята без опаски выходят на сцену и читают произведение так, что даже у строгого жюри захватывает дух.

Владимир Липский, главный редактор газеты «Вясёлка», член жюри:

Сяджу, слухаю і перажываю разам з дзецьмі творы, якія яны чытаюць. Дзеці пранікнена чытаюць творы класікаў, пачынальнікаў. Хто сказаў, што нашы дзеці не чытаюць?

В дни празднования белорусской письменности – в 2019 году в Слониме – определится победитель грандиозного конкурса юных чтецов. Только в отборочном туре за право продекламировать стихотворение в финале конкурса в сентябре боролись 30 участников.

Марина Шитикова, педагог дополнительного образования:

Каждый чувствует, прочитывает через себя, через свою органику то, что он видит и хочет представить зрителю.

Ждем, надеемся и верим в свою победу.