За помощью к ней люди приезжают со всего мира. Раскрываем полесскую тайну о «каменной девочке»
Жизнь на болоте никогда не была легкой. Из Данилевичей ходили косить сено за 12 километров, держали большое хозяйство и растили по семеро детей в семье. Спасал Лельчицкий лес.
Екатерина Герман, местный житель:
Тут у нас было 700 дворов!
Елена Карась, местный житель:
Один год затопило, что куры поплыли. Был колхоз, а сейчас ничего нет, поля много, рабочей силы нет. Но хватит огородов, только работал бы кто.
А работали полешуки от зари до зари. Днем на поле, ночью на кроснах. Брали на жатву своих детей. И вот однажды 8-летнюю Еву попросили помочь, но девочке куда интереснее было плести венки из синеглазых васильков.
Елена Карась:
Она второй раз сказала ей, она не слушает, третий раз сказала, она не слушает. А мама говорит на нее: «Чтоб ты камнем стала!». Вышла туча, грукнуло, стукнуло и вместо этой девочки появился этот камень.
О том грехе Елене Мироновне рассказала ее мама, ей – бабушка. Как давно вырос каменный крест – никто не скажет. Но о его чудодейственной силе знают в Литве, Польше, Ираке и даже Америке. Он исцеляет от болезней и приносит в дом благополучие.
Екатерина Герман, местный житель:
Моя внучка приезжала сюда, как замуж пошла, не было детей, а потом родила одного, через 2 года другого.
Ритуал таков. Накануне Пасхи, в Красную субботу, нужно прийти к каменной Еве, крепко обнять и попросить о самом сокровенном.
От Пасхи до Вознесения – самое лучшее время для поклонения. Но помогает каменный крест всегда. Главное – попросить от сердца и ни в коем случае ничего с него не снимать. Местные берегут своего ребенка, наряжают в фартушки и приносят угощения. А в Красную субботу сжигают все старое на костре.
Екатерина Герман:
Попа сюда привезли, он сказал: это проклятье, я ее освящать не буду. Мать ее прокляла, она связана с нечистой силой, а она людям-то помогает.
Ева Вербило, местный житель:
И что вы думаете, была у нас церковь посреди деревни. Давайте перекопаем и завезем на церковный двор. Побыла она там недолго и стал сильный падеж скота. Ездили по разным церквям и сказали, надо поставить туда, где она родилась.
Место, где до войны стояла церковь, местные называют цвинтер. На эту Троицу они освещали кленовые листья, на Пасху – вербу, на Крещение – воду. Всего в Данилевичах около 7 крестов. Для каждого полешуки найдут платочек и слова о главном.
Мария Плех, местный житель:
Начинаем от камня и на могилках два, так и живем, идем туда-сюда.
К слову, еще одна каменная девочка живет в деревне Боровое Лельчицкого района. А, как известно, там, где есть вера, происходят чудеса.