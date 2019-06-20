За помощью к ней люди приезжают со всего мира. Раскрываем полесскую тайну о «каменной девочке»

Жизнь на болоте никогда не была легкой. Из Данилевичей ходили косить сено за 12 километров, держали большое хозяйство и растили по семеро детей в семье. Спасал Лельчицкий лес. Екатерина Герман, местный житель:

Тут у нас было 700 дворов! Елена Карась, местный житель:

Один год затопило, что куры поплыли. Был колхоз, а сейчас ничего нет, поля много, рабочей силы нет. Но хватит огородов, только работал бы кто.

А работали полешуки от зари до зари. Днем на поле, ночью на кроснах. Брали на жатву своих детей. И вот однажды 8-летнюю Еву попросили помочь, но девочке куда интереснее было плести венки из синеглазых васильков.

Елена Карась:

Она второй раз сказала ей, она не слушает, третий раз сказала, она не слушает. А мама говорит на нее: «Чтоб ты камнем стала!». Вышла туча, грукнуло, стукнуло и вместо этой девочки появился этот камень.

О том грехе Елене Мироновне рассказала ее мама, ей – бабушка. Как давно вырос каменный крест – никто не скажет. Но о его чудодейственной силе знают в Литве, Польше, Ираке и даже Америке. Он исцеляет от болезней и приносит в дом благополучие.

Екатерина Герман, местный житель:

Моя внучка приезжала сюда, как замуж пошла, не было детей, а потом родила одного, через 2 года другого. Ритуал таков. Накануне Пасхи, в Красную субботу, нужно прийти к каменной Еве, крепко обнять и попросить о самом сокровенном.

От Пасхи до Вознесения – самое лучшее время для поклонения. Но помогает каменный крест всегда. Главное – попросить от сердца и ни в коем случае ничего с него не снимать. Местные берегут своего ребенка, наряжают в фартушки и приносят угощения. А в Красную субботу сжигают все старое на костре. Екатерина Герман:

Попа сюда привезли, он сказал: это проклятье, я ее освящать не буду. Мать ее прокляла, она связана с нечистой силой, а она людям-то помогает.

Ева Вербило, местный житель:

И что вы думаете, была у нас церковь посреди деревни. Давайте перекопаем и завезем на церковный двор. Побыла она там недолго и стал сильный падеж скота. Ездили по разным церквям и сказали, надо поставить туда, где она родилась. Место, где до войны стояла церковь, местные называют цвинтер. На эту Троицу они освещали кленовые листья, на Пасху – вербу, на Крещение – воду. Всего в Данилевичах около 7 крестов. Для каждого полешуки найдут платочек и слова о главном.