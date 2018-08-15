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Сергей Рост о жене: «Для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно»

15 августа 2018 08:43
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.

Вы сыграли много женских ролей и должны понимать лучшую половину человечества. Но как-то Вы сказали, что жена Ольга для Вас загадка. Как такое может быть?

Сергей Рост о жене: «Для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно»-1

Сергей Рост о жене: «Для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно»-3

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:
 Вот её, как раз, не понимаю. То есть, для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно. И как рождается у неё в голове та или иная мысль, та или иная реакция – почему она вот сейчас сердится, а сейчас смеётся, почему она говорит прямо противоположные по смыслу какие-то вещи и требования? Я думаю, у меня есть такая надежда, что это у всех, наверное, так в семейной жизни.

Вы же долго были закоренелым холостяком?

Сергей Рост:
 Да.

Готовился долго к семейной жизни, к отцовству.

Как-то серьёзно к этому относился и всё считал, что я ещё не готов, не достоин такого счастья. Но, всё равно, оказался не готов, но..! Всё-таки, решился. И об этом не жалею.

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# Российские актеры # Культура # Сергей Рост

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