Сергей Рост о жене: «Для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно»

Вы сыграли много женских ролей и должны понимать лучшую половину человечества. Но как-то Вы сказали, что жена Ольга для В ас – загадка. Как такое может быть?

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:

Вот её, как раз, не понимаю. То есть, для меня она – тёмный-тёмный лес абсолютно. И как рождается у неё в голове та или иная мысль, та или иная реакция – почему она вот сейчас сердится, а сейчас смеётся, почему она говорит прямо противоположные по смыслу какие-то вещи и требования? Я думаю, у меня есть такая надежда, что это у всех, наверное, так в семейной жизни.

Вы же долго были закоренелым холостяком?

Сергей Рост:

Да.

Готовился долго к семейной жизни, к отцовству.

Как-то серьёзно к этому относился и всё считал, что я ещё не готов, не достоин такого счастья. Но, всё равно, оказался не готов, но..! Всё-таки, решился. И об этом не жалею.

Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»