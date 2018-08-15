«Я стал, мне кажется, духовно богаче. Ответственнее – я же подаю девочке пример». Сергей Рост о дочери

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.

Какой Вы папа?

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:

Я стал, мне кажется, духовно богаче. Ответственнее – я же подаю девочке пример, юной леди, принцессе, и я должен соответствовать, чтобы она мной гордилась.

А ей бы актёрской судьбы пожелали?

Сергей Рост:

Я думаю, да. Почему нет? Пусть попробует. Очень такая раскрепощённая, очень смешная.

Все мне говорят, что вся в отца.

Действительно, кстати, детские фотографии когда сравниваешь – меня в 5 лет и её, меня в 4 года и её – просто даже прямо мурашки по коже, насколько мы похожи.

Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»