«Я стал, мне кажется, духовно богаче. Ответственнее – я же подаю девочке пример». Сергей Рост о дочери

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.
Какой Вы папа?
Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:
Я стал, мне кажется, духовно богаче. Ответственнее – я же подаю девочке пример, юной леди, принцессе, и я должен соответствовать, чтобы она мной гордилась.
А ей бы актёрской судьбы пожелали?
Сергей Рост:
Я думаю, да. Почему нет? Пусть попробует. Очень такая раскрепощённая, очень смешная.
Все мне говорят, что вся в отца.
Действительно, кстати, детские фотографии когда сравниваешь – меня в 5 лет и её, меня в 4 года и её – просто даже прямо мурашки по коже, насколько мы похожи.
Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»