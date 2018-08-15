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Рост о Нагиеве: «Это пошатнуло мои устои и веру в то, что можно дружить и верить кому-то»

15 августа 2018 08:44
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.

Вы верите в дружбу? С Дмитрием Нагиевым вы поругались. Такое пережив, Вы верите, что дружба есть?

Рост о Нагиеве: «Это пошатнуло мои устои и веру в то, что можно дружить и верить кому-то»-1

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:
Конечно, когда я это пережил, это пошатнуло мои устои и веру в то, что можно дружить и верить кому-то, доверять. Ты уже настороже, ты уже понимаешь, что, да, ты можешь с кем-то подружиться, но, в принципе, ты уже подспудно готов, что, может быть, это тоже будет предательство потом.

Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»

# Российские актеры # Культура # Сергей Рост

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