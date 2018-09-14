Посол Молдовы: «Предостерегаю всех – очень осторожно пейте молодое вино»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республики Беларусь – Виктор Сорочан.

Каким будет нынешний урожай винограда?

Виктор Сорочан, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь:

Идёт массовый сбор винограда, начинается производство молодого вина. Я предостерегаю всех тех, кто впервые собирается ехать в Молдову: очень осторожно пейте молодое вино, потому что оно имеет своеобразные свойства действовать на людей. Оно очень вкусное, сладкое, ещё не перебродившее до конца, поэтому надо быть с ним очень осторожным.

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