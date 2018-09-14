Прямой эфир

Кипячёное вино и Нелли Чобану. Что посмотреть и попробовать на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября

14 сентября 2018 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республики Беларусь Виктор Сорочан.

Какое мероприятие будет самым интересным на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября?

Виктор Сорочан, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь:
Всё будет интересно, от открытия до закрытия. Во-первых, у нас есть небольшое новшество: мы будем сооружать молдавское подворье на площади Верхнего города, которое будет стилизовано под молдавский двор, где для гостей будет отдельный стол с молдавским вином, с молдавскими продуктами питания это мамалыга и все компоненты. Мастер-класс по приготовлению молдавских блюд будет там же, будет и извар готовится это кипячёное красное вино, подчёркиваю: сухое. Потому что, если говорить о других методах кипячёного вина, как правило, это делают с десертными винами, мы же делаем это чисто из сухого вина.

Кипячёное вино и Нелли Чобану. Что посмотреть и попробовать на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября -1

Будут ещё кое-какие вещи, я не хочу о них рассказывать, потому что это будет интересно зрителям, тем, кто будет участвовать в празднике, будут кое-какие сюрпризы, они будут очень интересные. Мало того, в этом году приезжает на праздник народная артистка Молдовы Нелли Чобану, которая будет выступать вечером. Это будут такие интересные номера, она умеет зажигать публику, она умеет себя представлять.

Проходят ли аналогичные праздники белорусской культуры на молдавской земле? Подробности в видеоматериале.

Посол Молдовы: «Предостерегаю всех – очень осторожно пейте молодое вино»

# События в Минске # Культура # Виктор Сорочан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«И ругают, и хвалят, к этому нужно относиться спокойно». Поэтесса Юлия Алейченко о современной литературной деятельности
13 сентября 2018 08:08

«И ругают, и хвалят, к этому нужно относиться спокойно». Поэтесса Юлия Алейченко о современной литературной деятельности

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт
12 сентября 2018 20:50

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт

Британский драматург в роли Железной Леди. В чем изюминка XXIII театрального фестиваля «Белая вежа»?
12 сентября 2018 09:01

Британский драматург в роли Железной Леди. В чем изюминка XXIII театрального фестиваля «Белая вежа»?