Кипячёное вино и Нелли Чобану. Что посмотреть и попробовать на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республики Беларусь – Виктор Сорочан.
Какое мероприятие будет самым интересным на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября?
Виктор Сорочан, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь:
Всё будет интересно, от открытия до закрытия. Во-первых, у нас есть небольшое новшество: мы будем сооружать молдавское подворье на площади Верхнего города, которое будет стилизовано под молдавский двор, где для гостей будет отдельный стол с молдавским вином, с молдавскими продуктами питания – это мамалыга и все компоненты. Мастер-класс по приготовлению молдавских блюд будет там же, будет и извар готовится – это кипячёное красное вино, подчёркиваю: сухое. Потому что, если говорить о других методах кипячёного вина, как правило, это делают с десертными винами, мы же делаем это чисто из сухого вина.