Кипячёное вино и Нелли Чобану. Что посмотреть и попробовать на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября

Виктор Сорочан, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь: Всё будет интересно, от открытия до закрытия. Во-первых, у нас есть небольшое новшество: мы будем сооружать молдавское подворье на площади Верхнего города, которое будет стилизовано под молдавский двор, где для гостей будет отдельный стол с молдавским вином, с молдавскими продуктами питания – это мамалыга и все компоненты. Мастер-класс по приготовлению молдавских блюд будет там же, будет и извар готовится – это кипячёное красное вино, подчёркиваю: сухое. Потому что, если говорить о других методах кипячёного вина, как правило, это делают с десертными винами, мы же делаем это чисто из сухого вина.

Будут ещё кое-какие вещи, я не хочу о них рассказывать, потому что это будет интересно зрителям, тем, кто будет участвовать в празднике, будут кое-какие сюрпризы, они будут очень интересные. Мало того, в этом году приезжает на праздник народная артистка Молдовы – Нелли Чобану, которая будет выступать вечером. Это будут такие интересные номера, она умеет зажигать публику, она умеет себя представлять.

Проходят ли аналогичные праздники белорусской культуры на молдавской земле? Подробности – в видеоматериале.

Посол Молдовы: «Предостерегаю всех – очень осторожно пейте молодое вино»