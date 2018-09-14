Прямой эфир

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

14 сентября 2018 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха.

Праздник традиционно проходит у стен ратуши.

Сегодня это место – точка притяжения для сотен тысяч человек.  

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-1

Про настоящую драму, которая разыгралась у вековых стен, знают единицы.

Школа, полиция, театр, гауптвахта.

Это сейчас ратуша – символ независимости Минска, а пятьсот с лишним лет назад, когда Минск только сбросил феодальные оковы, город получил право создавать магистрат.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-4

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Из числа местных горожан выбирали определённое количество жителей , которые должны были следить за благоустройством города, собирать налоги с горожан, расходовать собранные средства на нужды города, заключали торговые договора в интересах местных купцов и торговцев. Кроме того, в состав магистрата (так назывался орган городского самоуправления) входили бурмистры, лавники, писарь – человек, на котором держалось всё делопроизводство.

В переводе с немецкого «ратуша» означает «дом советов».

Для заседаний магистрата возвели именно такой. Где он располагался – неизвестно по сей день. Здание сгорело в 1547 году. Новая ратуша появилась лишь полвека спустя.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-7

Лидия Маркович:
Как правило, возле ратуши ещё мог стоять столб позора. Если надо было за сплетничество, за распространение клеветы – такого человека там могли оставить. И каждый имел право прийти и высказать ему своё неприятие его поступка.

Символ города простоит на этом месте четверть тысячелетия.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-10

В 1857 году здание разобрали – по мнению городских властей, постройка закрывала обзор на площадь.

На месте ратуши разбили сквер и поставили памятник Александру II.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-13

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-15

Культовую постройку решили возродить лишь в 1978 году.

Для того, чтобы отыскать следы древнего фундамента, провели археологические исследования. Историческая справедливость восторжествовала в  2004 году. На вновь отстроенной 32-метровой башне с флюгером установили часы и герб города. Каждый час куранты отбивают знаменитый припев.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-18

Лидия Маркович:
Сегодня Ратуша – одно из главных зданий города, по-прежнему, эта функция сохраняется. В то же время она включается в туристические маршруты.

Работает здесь один из филиалов Музея истории города Минска.

У нас большая коллекция сувениров и подарков, которые передали представители разных делегаций городу Минску.

«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши-21

Александра Володина, историк, экскурсовод:
И обратите внимание: с 2004 года её не разу не перекрашивали. Вы знаете ещё какое-нибудь здание в Минске, которое может похвалиться такой устойчивостью?

Ратуша – это наш эталон качества.

# Здания Минска # Культура # Александра Володина # Лидия Маркович

Другие новости рубрики

Все новости
Кипячёное вино и Нелли Чобану. Что посмотреть и попробовать на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября
14 сентября 2018 09:06

Кипячёное вино и Нелли Чобану. Что посмотреть и попробовать на Дне культуры Молдовы в Минске 15 сентября

«И ругают, и хвалят, к этому нужно относиться спокойно». Поэтесса Юлия Алейченко о современной литературной деятельности
13 сентября 2018 08:08

«И ругают, и хвалят, к этому нужно относиться спокойно». Поэтесса Юлия Алейченко о современной литературной деятельности

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт
12 сентября 2018 20:50

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт