«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха.
Праздник традиционно проходит у стен ратуши.
Сегодня это место – точка притяжения для сотен тысяч человек.
Музыкальные вечера в центре Минска – классический атрибут летнего отдыха.
Праздник традиционно проходит у стен ратуши.
Сегодня это место – точка притяжения для сотен тысяч человек.
Про настоящую драму, которая разыгралась у вековых стен, знают единицы.
Школа, полиция, театр, гауптвахта.
Это сейчас ратуша – символ независимости Минска, а пятьсот с лишним лет назад, когда Минск только сбросил феодальные оковы, город получил право создавать магистрат.
Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Из числа местных горожан выбирали определённое количество жителей , которые должны были следить за благоустройством города, собирать налоги с горожан, расходовать собранные средства на нужды города, заключали торговые договора в интересах местных купцов и торговцев. Кроме того, в состав магистрата (так назывался орган городского самоуправления) входили бурмистры, лавники, писарь – человек, на котором держалось всё делопроизводство.
В переводе с немецкого «ратуша» означает «дом советов».
Для заседаний магистрата возвели именно такой. Где он располагался – неизвестно по сей день. Здание сгорело в 1547 году. Новая ратуша появилась лишь полвека спустя.
Лидия Маркович:
Как правило, возле ратуши ещё мог стоять столб позора. Если надо было за сплетничество, за распространение клеветы – такого человека там могли оставить. И каждый имел право прийти и высказать ему своё неприятие его поступка.
Символ города простоит на этом месте четверть тысячелетия.
В 1857 году здание разобрали – по мнению городских властей, постройка закрывала обзор на площадь.
На месте ратуши разбили сквер и поставили памятник Александру II.
Культовую постройку решили возродить лишь в 1978 году.
Для того, чтобы отыскать следы древнего фундамента, провели археологические исследования. Историческая справедливость восторжествовала в 2004 году. На вновь отстроенной 32-метровой башне с флюгером установили часы и герб города. Каждый час куранты отбивают знаменитый припев.
Лидия Маркович:
Сегодня Ратуша – одно из главных зданий города, по-прежнему, эта функция сохраняется. В то же время она включается в туристические маршруты.
Работает здесь один из филиалов Музея истории города Минска.
У нас большая коллекция сувениров и подарков, которые передали представители разных делегаций городу Минску.
Александра Володина, историк, экскурсовод:
И обратите внимание: с 2004 года её не разу не перекрашивали. Вы знаете ещё какое-нибудь здание в Минске, которое может похвалиться такой устойчивостью?
Ратуша – это наш эталон качества.