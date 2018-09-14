«Возле неё ещё мог стоять столб позора». История минской ратуши

Сегодня это место – точка притяжения для сотен тысяч человек.

Это сейчас ратуша – символ независимости Минска, а пятьсот с лишним лет назад, когда Минск только сбросил феодальные оковы, город получил право создавать магистрат.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Из числа местных горожан выбирали определённое количество жителей , которые должны были следить за благоустройством города, собирать налоги с горожан, расходовать собранные средства на нужды города, заключали торговые договора в интересах местных купцов и торговцев. Кроме того, в состав магистрата (так назывался орган городского самоуправления) входили бурмистры, лавники, писарь – человек, на котором держалось всё делопроизводство.

В переводе с немецкого «ратуша» означает «дом советов».

Для заседаний магистрата возвели именно такой. Где он располагался – неизвестно по сей день. Здание сгорело в 1547 году. Новая ратуша появилась лишь полвека спустя.