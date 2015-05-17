Ночь музеев-2015 в Минске: пушка в трикотаже, усы Дали, выставка МВД и экспозиция кукол

Новости Беларуси. На неделе случилась самая бессонная ночь в году для культурного бомонда и тех, кто ценит искусство. Беларусь уже не в первый раз присоединилась в мировой акции «Ночь музеев». Большинство из них работали практически до рассвета и эпатировали публику неожиданными перфомансами. Например, знаменитую пушку у входа в Исторический одели в трикотаж, что тут же стало объектом для селфи. А вот в Национальном художественном прямо у входа всякий мог примерить на себя образ Витрувианского человека.

Тем, кто, не проходя мимо Ночи музеев, рассчитывал ограничиться неспешным променадом по залам с шедеврами, однозначно было чему удивиться. Национальный исторический: никаких хмурых лбов и пальцев у подбородка. Здесь не просто выставляли Дали и Пикассо, но и позволили каждому пощекотать щеки знаменитыми усами.

Участница выставки:

Дали у нас известен тем, что носил абсолютно разные усы. У него были представлены кошачьи усы, усы в виде восьмерки. Самые известные, наверное, усы с цветочками.

Даже невозмутимый охранник правопорядка оказался ценителем символов сюрреализма. И если бы не служба, может, и примерил бы репродукцию знаменитого пиджака Сальвадора Дали.

А вот Лариса Антоновна с удовольствием временно обновила гардероб. Внуки и не думали, что когда-то увидят бабушку на выставке с рюмками.

Лариса Антоновна:

Тем более, что я вообще совершенно не употребляю напитки.

Участник выставки:

Я вообще с удовольствием пойду еще дальше, куда сумею попасть еще. Я думаю, в этом пиджаке не пустят.

И напрасно. Как раз в этом пиджаке наш герой наверняка оказался бы в тренде Ночи музеев. Везде были словно перевернутые картинки с выставки. К примеру, когда еще купишь попкорн не для похода на блокбастер, а чтобы послушать «Сымона-музыку» под открытым небом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пока кому-то литературный вкус прививают с первых страниц жизни, Валера в музее Якуба Коласа показывает папе, что не только с толстым томом в руках можно знакомиться с творчеством классика.

Антон Рябченко:

Мне, например нравится, что музеи следуют за течением нашей жизни, что в них появляются такие современные вещи, они притягивают как раз молодежь.

Валерий Рябченко:

Хотел ли я прийти или папа заставил? Вместе, за компанию, и просто давно в музеях не был.

Как раз для тех, кто давно не был в музеях, выставка МВД приготовила очень нестандартное приглашение. Вот представьте: идете вы по улице – и вдруг! Вроде, и солнце не пекло.

Такая активная конкуренция банальным афишам буквально привела в музей около 500 человек, и это за пару часов работы. Улучшить статистику наверняка был бы не против и водитель автобуса.

Пилотка, фляжка – все по правилам. Ретро-автомобили и даже водитель будто с превышением исторической скорости, заглянувший из прошлого. Здесь у машины времени были и пассажиры, и рулевые.

Участник выставки:

Оружие времен Второй мировой войны. Собственно говоря, форма, которая на нас одета. Это США, морпех, 1942 год.

Посетитель выставки:

Прекрасная экспозиция, великолепно. Оружие представлено историческое, автомобили. Мне очень нравятся Ночи музеев, это прекрасно, это надо развивать и поддерживать.

Александр Бугаев и Евгений Крыжановский, артисты минского театра юмора «Христофор»:

Давайте сделаем Год музеев. Пусть будет Год музеев. Постоянно.

Ради поцелуя современного искусства – парирует Евгений Крыжановский. В рамках «Модной музейной ночи» они с Александром Бугаевым не могли пропустить открытие выставки художника и ведущей СТВ Ирины Ромбальской. Откровенные не только эмоциями дамы возбудили настоящую дискуссию ценителей.

Александр Бугаев и Евгений Крыжановский, артисты минского театра юмора «Христофор»:

Друзья мои, бегите от таких женщин. Вот она лежит, блондинка, и соки из вас пьет.

А мне наоборот кажется, что именно к таким женщинам надо бежать. Посмотри, какая красота.

Если и бежать, то от своих пороков и слабостей – отвечает своими работами Ирина Ромбальская. Каждая барышня – лицо определенного греха и напоминание о том, как же мы выглядим, пусть не снаружи, став жертвой честолюбия, или, к примеру, гордыни. И, кстати, с одной из кукол у Ирины связана, прямо скажем, мистическая история.

Ирина Ромбальская, художник, ведущая телеканала СТВ:

У нее за щекой флюс. И когда я ее делала, у меня тоже точно так же воспалилась щека. Это не выставка пупсов, каких-то мимимишных кукол. Это все-таки повод для того, чтобы человек задумался, что он делает каждый день, как он это делает, как он живет.

Сама же Ирина из всех музеев больше всего жалует Национальный художественный. В нем в ночь с субботы на воскресенье даже стояли очереди. Пока одни радовали себя новыми частями тела в стиле Леонардо да Винчи, другие играли блюз прямо в выставочных залах, делали фото для соцсетей и участвовали в конкурсах.

За всем этим творческим бардаком с подозрением наблюдает Вера Люциановна. Она, конечно, рада, что столько людей в момент приобщится к высокому, но уже готова сказать «Не дышите на шедевр» девушке с рогами.

Вера Люциановна:

Никто и не дышит, мы смотрим, чтобы никто не дышал. Сердце кровью обливается, но что поделаешь.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мы падрыхтавалі такімі хвалямі, каб людзі прыходзілі і маглі спакойна паглядзець тую ці іншую праграму. Усё ў нас тут цікава.

Посетители выставки:

Мне очень понравилось.

Если, допустим, в современное время музей в сознании молодого человека укладывается как что-то не особо интересное, то Ночь музеев совершенно все меняет, хочется сходить.

Ночь музеев, пожалуй, то самое мероприятие, про которое скажут «отошли от бумажки». Проще всего было бы банально открыть выставочные залы или достать из хранилищ редкие экспонаты, но музейный форум вышел за стены и из рамок консервативного формата. Не для галочки, а чтобы действительно понравилось. И даже у пушки возле Национального исторического был свой позитивный дресс-код. Вот такой вот творческий выстрел.