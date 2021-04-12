Прямой эфир

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов

12 апреля 2021 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская государственная академия искусств – единственное художественное высшее учебное заведение в стране, которое готовит профессиональных художников разных направлений и специальностей. Основанная в послевоенное время, Академия сегодня насчитывает пять факультетов, а ее выпускники являются культурной элитой нашей страны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов-1

На днях в выставочном зале «Академия» открылась выставка скульптуры «Грани», авторами которой выступили молодые художники не только альма-матер, но и Минского государственного художественного колледжа имени Глебова и гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика.

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов-4

Константин Костюченко, доцент БГАИ:
Мы заняли здесь две площади это галерея «Академия», которая находится на первом этаже, и галерея «Кодекс» на четвертом этаже корпуса дизайна. Сложно в условиях пандемии. Официального традиционного открытия у нас сделать не удалось мы проведем онлайн-открытие, которое будет выложено в Сеть. Все желающие смогут его посмотреть. В принципе, выставка уже открыта и готова к посещению. Мы ждем всех желающих.

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов-7

На этой выставке молодые ребята, которые еще только готовятся поступать в Белорусскую государственную академию искусств, могут быть выставлены наравне со студентами Академии, ребятами, которые ее оканчивают. Они могут сравнить свои работы, в чем-то поучиться, перенять опыт, тем самым подготовиться к следующему серьезному шагу поступлению в Академию искусств.

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов-10

Свои взгляды на современное искусство талантливая молодежь выразила в произведениях из гипса, дерева, камня и металла. К слову, самому юному участнику выставки всего 16 лет.

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов-13

Екатерина Кенигсберг, начальник отдела международных связей БГАИ:
Выставка показывает общность черт молодого поколения, хотя это действительно люди разного возраста и разного опыта. Что это? Это, конечно, энтузиазм, стремление постичь профессиональное мастерство, восторг перед познанием нового и поиск собственных путей в искусстве. Мы видим, что экспонаты разные, опыты и мнения разные, и это замечательно. Объединить таких разных людей, разные условия в одной выставке достаточно сложная задача. Очень любопытно, что здесь куратор, Константин Александрович Костюченко, тоже молодой это один из первых опытов его кураторской работы. Он учится, и ребята учатся, потому что коллективная выставка это всегда совместный труд и куратора, и художников. Здесь все сошлось в одной точке.

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов-16

Выставка «Грани» проходит в рамках фестиваля скульптур, на котором представлены работы из разных уголков Беларуси. Этой весной на различных арт-площадках себя показали лучшие скульпторы страны.

# Выставки в Минске # Культура # Константин Костюченко # Екатерина Кенигсберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов
09 апреля 2021 09:09

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов

Обещают абсолютно другое оформление: Большой театр готовит премьеру «Лебединого озера» в новой постановке
09 апреля 2021 06:18

Обещают абсолютно другое оформление: Большой театр готовит премьеру «Лебединого озера» в новой постановке

«Это как такие маленькие саркофаги с моими тайнами». Показываем три необычные выставки в Минске
08 апреля 2021 14:48

«Это как такие маленькие саркофаги с моими тайнами». Показываем три необычные выставки в Минске