Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов

Белорусская государственная академия искусств – единственное художественное высшее учебное заведение в стране, которое готовит профессиональных художников разных направлений и специальностей. Основанная в послевоенное время, Академия сегодня насчитывает пять факультетов, а ее выпускники являются культурной элитой нашей страны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На днях в выставочном зале «Академия» открылась выставка скульптуры «Грани», авторами которой выступили молодые художники не только альма-матер, но и Минского государственного художественного колледжа имени Глебова и гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика.

Константин Костюченко, доцент БГАИ:

Мы заняли здесь две площади – это галерея «Академия», которая находится на первом этаже, и галерея «Кодекс» на четвертом этаже корпуса дизайна. Сложно в условиях пандемии. Официального традиционного открытия у нас сделать не удалось – мы проведем онлайн-открытие, которое будет выложено в Сеть. Все желающие смогут его посмотреть. В принципе, выставка уже открыта и готова к посещению. Мы ждем всех желающих.

На этой выставке молодые ребята, которые еще только готовятся поступать в Белорусскую государственную академию искусств, могут быть выставлены наравне со студентами Академии, ребятами, которые ее оканчивают. Они могут сравнить свои работы, в чем-то поучиться, перенять опыт, тем самым подготовиться к следующему серьезному шагу – поступлению в Академию искусств.

Свои взгляды на современное искусство талантливая молодежь выразила в произведениях из гипса, дерева, камня и металла. К слову, самому юному участнику выставки всего 16 лет.

Екатерина Кенигсберг, начальник отдела международных связей БГАИ:

Выставка показывает общность черт молодого поколения, хотя это действительно люди разного возраста и разного опыта. Что это? Это, конечно, энтузиазм, стремление постичь профессиональное мастерство, восторг перед познанием нового и поиск собственных путей в искусстве. Мы видим, что экспонаты разные, опыты и мнения разные, и это замечательно. Объединить таких разных людей, разные условия в одной выставке – достаточно сложная задача. Очень любопытно, что здесь куратор, Константин Александрович Костюченко, тоже молодой – это один из первых опытов его кураторской работы. Он учится, и ребята учатся, потому что коллективная выставка – это всегда совместный труд и куратора, и художников. Здесь все сошлось в одной точке.