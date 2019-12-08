Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Новости Беларуси. Часы в рабочем кабинете поэта остановились на времени 13 часов, 20 минут. Именно тогда, 13 августа 1956 года, Якуб Колас ушел из жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.