И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

Новости Беларуси. Якуб Колас, по свидетельствам исследователей, заботился о людях. На домашний адрес, и на адрес Академии наук (кстати, в 50-х проспект Иосифа Сталина, 108) совершенно незнакомые люди – крестьяне и городские жители – присылали Коласу десятки писем каждый день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С благодарностями или просьбами. Чтобы запомнить все, писатель делал пометки, в том числе и на календарях.