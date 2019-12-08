Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались

Новости Беларуси. В доме, который сейчас является музеем, Якуб Колас прожил более 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь он много работал. Закончил поэму «Рыбакова хата», трилогию «На перепутье», многие стихи и рассказы. В усадьбе часто гостили писатели из Беларуси, Украины и России. Но наследие Коласа до конца не исследовано.