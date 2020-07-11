«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, СТВ:
Больше всего я боюсь..?
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Наверное, отсутствия понимания.
Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Екатерина Дулова:
Наверное, я не очень люблю себя.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Екатерина Дулова:
Своими детьми.
Вадим Щеглов:
Любовь – это..?
Екатерина Дулова:
Это жертвенность.
Вадим Щеглов:
Талант – это..?
Екатерина Дулова:
Божий дар.
Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?