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«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

11 июля 2020 17:50
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Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:
Больше всего я боюсь..?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Наверное, отсутствия понимания.

Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Екатерина Дулова:
Наверное, я не очень люблю себя.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Екатерина Дулова:
Своими детьми.

Вадим Щеглов:
Любовь – это..?

Екатерина Дулова:
Это жертвенность.

Вадим Щеглов:
Талант – это..?

Екатерина Дулова:
Божий дар.

Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?

«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Екатерина Дулова:
Как правило, это связано с памятью о моих родителях.

Вадим Щеглов:
Деньги или успех?

Екатерина Дулова:
Хорошо, когда есть и то, и другое.

Вадим Щеглов:
Вам доводилось врать?

Екатерина Дулова:
Пожалуй, нет. Если только скрывать. Но во благо.

Вадим Щеглов:
Для музыканта главное..?

Екатерина Дулова:
Душа.

Смотрите 12 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Музыка # Культура # Екатерина Дулова

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