«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:

Больше всего я боюсь..?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Наверное, отсутствия понимания.

Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Екатерина Дулова:

Наверное, я не очень люблю себя.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Екатерина Дулова:

Своими детьми.

Вадим Щеглов:

Любовь – это..? Екатерина Дулова:

Это жертвенность.

Вадим Щеглов:

Талант – это..?

Екатерина Дулова:

Божий дар.

Вадим Щеглов:

Когда Вы в последний раз плакали?