«Аура» выступит во Дворце спорта. Вот как готовили один из самых масштабных проектов в истории белорусской эстрады
Искусство вне времени, и приобщиться к нему никогда не поздно и уж точно никогда не рано. 16 ноября, в день рождения своей солистки, талантливой певицы и автора песен Юлии Быковой, группа «Аура» приглашает на один из самых масштабных проектов в истории белорусской музыки – концерт во Дворце спорта. Юлия Быкова в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Узнаем самые интересные подробности о процессе подготовки.
Алена Ланская, ведущая:
Как давно началась подготовка к концерту?
Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Давно, потому что запланировали мы его год назад. Такие мероприятия готовятся очень долго, и очень большое количество людей их готовит. Я не имею в виду даже творческую часть. Я имею в виду техническую часть подготовки. Это занимает очень много времени. Сейчас мы вплотную подошли к шоу, на это работают более 200 человек.
Дмитрий Потапович, ведущий:
А будут ли новые песни, премьеры во время концерта?
Юлия Быкова:
Конечно. Запрос уже давно был от наших зрителей. Очень много писали, говорили, просили: сделайте концерт с танцполом. У нас был концерт во Дворце Республики. Это прекрасный зал, но он сидячий. Когда ты начинаешь движ какой-то, народ хочет встать, потанцевать, и как-то неудобно, нет для этого пространства. Этот запрос был – мы его удовлетворили. Премьеры будут, потому что с последнего концерта прошло уже больше года. Естественно, мы написали много песен. Конечно, будут песни, которые люди ждут, любят, будут петь вместе с нами. Таким образом мы спланировали наш концерт.
Дмитрий Потапович:
По поводу душевности. Приедет ли кто-то из артистов вас поддержать? Может быть, даже приглашенные артисты?
Юлия Быкова:
Тут такая сложная ситуация. Дело в том, что мы с Женей написали как авторы более 400 песен, никто их уже не считает. Если мы будем приглашать артистов. Невозможно объять необъятное. Мы долго думали и решили, что авторский концерт мы будем делать отдельно и там будет представлен весь цвет нашего белорусского исполнительского состава. Здесь мы будем делать сольный концерт, но будут мастера искусств классического хореографического жанра. Я не буду называть фамилии, имена. Все, кто придет на концерт, это увидят. Будут такого плана вещи, но это будет сольный концерт.
Юлия Быкова:
День рождения, большой сольный концерт, новый этап жизни. О чем ты мечтаешь еще?
Юлия Быкова:
Мечтаю о простом человеческом счастье. Самое главное для человека – иметь возможность заниматься любимым делом, дарить любовь и счастье своей семье, получать это все взамен и жить простой человеческой жизнью. Это не только меня касается. Я очень хочу, чтобы у нас в стране было все хорошо, спокойно, был мир. И тогда у всех будет все нормально.
Дорогие друзья, приглашаю вас на наш концерт во Дворец спорта. Мы будем ждать вас. Мы подарим вам незабываемые эмоции, прекрасное настроение. Милости просим!