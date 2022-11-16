«Аура» выступит во Дворце спорта. Вот как готовили один из самых масштабных проектов в истории белорусской эстрады

Искусство вне времени, и приобщиться к нему никогда не поздно и уж точно никогда не рано. 16 ноября, в день рождения своей солистки, талантливой певицы и автора песен Юлии Быковой, группа «Аура» приглашает на один из самых масштабных проектов в истории белорусской музыки – концерт во Дворце спорта. Юлия Быкова в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Узнаем самые интересные подробности о процессе подготовки. Алена Ланская, ведущая:

Как давно началась подготовка к концерту?

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:

Давно, потому что запланировали мы его год назад. Такие мероприятия готовятся очень долго, и очень большое количество людей их готовит. Я не имею в виду даже творческую часть. Я имею в виду техническую часть подготовки. Это занимает очень много времени. Сейчас мы вплотную подошли к шоу, на это работают более 200 человек. Дмитрий Потапович, ведущий:

А будут ли новые песни, премьеры во время концерта?

Юлия Быкова:

Конечно. Запрос уже давно был от наших зрителей. Очень много писали, говорили, просили: сделайте концерт с танцполом. У нас был концерт во Дворце Республики. Это прекрасный зал, но он сидячий. Когда ты начинаешь движ какой-то, народ хочет встать, потанцевать, и как-то неудобно, нет для этого пространства. Этот запрос был – мы его удовлетворили. Премьеры будут, потому что с последнего концерта прошло уже больше года. Естественно, мы написали много песен. Конечно, будут песни, которые люди ждут, любят, будут петь вместе с нами. Таким образом мы спланировали наш концерт. Дмитрий Потапович:

По поводу душевности. Приедет ли кто-то из артистов вас поддержать? Может быть, даже приглашенные артисты?