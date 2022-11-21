«Приятная работа». Почему детям так нравится вырезать фигуры из дерева?

Новости Беларуси. Народные ремесла – через столетия к современности. Ложкарное дело и лепка из глины. Кто сохраняет традиции и как стать профессионалом в этой сфере? А также узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, что означает бить баклуши и какими целебными свойствами обладает глиняная посуда. Оксана Жорова вместе со своими сыновьями Михаилом и Георгием уже не первый раз на занятиях по изготовлению ложек. Интерес появился сразу после мастер-класса. Женщина признается, вещи, сделанные своими руками, представляют собой особую ценность, создают прекрасную атмосферу, наполняя дом уютом и теплом, ведь дерево ассоциируется с домашним очагом и гостеприимством.

Оксана Жорова:

Изначально мы в центр ремесел приходили на кружок лепки из глины, я приводила среднего сына Георгия, уже лет пять так ходим. Пришли и случайно увидели в соседней комнатке мастер-класс. Узнали, что за кружок. Захотели сюда. Так и началось, записались в тот же день. Лепка из глины совпадает с этим кружком, дети все равно хотят на ложкорез ходить, чем на глину. Мы жители частного сектора, дом, постоянно там что-то делаем. В быту у нас есть большая ложка для варенья. Когда делаешь форму, я ее вчера делала часа два, у меня рука болела, даже еле уснула. Но сегодня нормально. А дальше, когда работаешь стамеской, это даже приятная работа. Особенно если она хорошо наточена. Стамески можно найти, но нужно найти мастера по заточке. Постоянно контролирую Мишу и помогаю, потому что опасно. Жора умудрился на первом занятии порезать два пальца, но не сдался, через неделю они зажили, дальше пошел работать.

Занимаются в кружке не только мальчишки. Популярен ложкарный промысел и среди девчонок. Так, 11-летняя Ангелина Кандрусик сейчас работает над своей третьей ложкой. Успехи радуют. А ранения не пугают. Свои первые изделия готовит преподнести в качестве подарка близким и родным.

– Как-то летом я пришла на мастер-класс, посмотрела, как мальчик один резал, мне понравилось, я решила попробовать.

– И как успехи?

– Замечательно, первую ложку было тяжеловато делать, потому что первый раз страшно порезаться. Вторая ложка была полегче, но и ранения получили, но я не сдалась и пошла дальше.

– Сколько потребовалось времени, чтобы научиться так?

– Пара занятий — и все получается. Главное – попробовать. А вот Елизавета Пилипенко кроме ложек изготавливает маленькие фигурки. Трудится над своими изделиями не только в стенах центра ремесел, но и дома. Сегодня ее коллекцию пополнили два милых котенка.

Я просто люблю что-то из дерева вырезать, я дома могу вырезать что-то. Сама до этого вырезала. Как говорит мастер, изготовить ложку при наличии желания может каждый. Да, первое изделие может быть не таким красивым и больше походить на кривую лопатку, но функции свои выполнять сможет.

Ангелина Валькович:

Всем известное устойчивое выражение бить баклуши в старину вовсе не означало бездельничать. Тогда это слово было очень распространено и обозначало заготовку для будущей ложки, именно так выглядела баклуша. Первые этапы обработки столового прибора поручались подсобному рабочему или вообще ребенку, способному выполнить эту несложную работу. Хотя как по мне, это достаточно опасное занятие. Пройти этот мастер-класс мне так и не удалось, то ли недостаточно было физической силы, то ли желания маловато.

Евгений Осипов, народный мастер Беларуси:

Сделали баклушу, потом топор в руки и начинаем убирать лишнее. Понемногу, не спеша, соблюдаем правила техники безопасности. Режущий инструмент не держать против руки. Все ненужное мы отсекаем. Ручка готова, осталось выскрести черпало. Толщина стенок 3-4 миллиметра, если делать тоньше, ложка будет легче и может быть красивей, но прослужит меньше. Чем аккуратней снято лишнее, тем проще будет потом шлифовать. Евгений Осипов:

Потом в конце берем уже специальный инструмент – клюкарза, им можно выбирать внутри. Ангелина Валькович:

Можно мне попробовать? Евгений Осипов:

Можно, только соблюдайте технику безопасности. Вот так нельзя, надо от себя. Лучше заготовку на что-нибудь положить. Ангелина Валькович:

Это очень сложно.

Евгений Осипов:

Чтобы срез был гладкий, всегда надо с горки. Проходит тут и конкурс «Березинские ложкари». На него приезжают мастера из всей Минской области и не только. В течение трех часов выполняется работа. У каждого резчика своя техника и задумка. А потому похожих экземпляров не бывает. Кстати, часть конкурсных работ хранится в музее. Евгений Осипов:

Раз в два года в нашем районе происходит интересное событие под названием «Конкурс ложкарей». Надеемся, что из этих кружковцев, которых вы сегодня видели и которые не смогли по объективным причинам, они будут участвовать на конкурсе. Детей тоже много участвует на конкурсе на этом, не только взрослые, в основном подростки.