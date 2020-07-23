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Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке

23 июля 2020 09:48
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Земля кривичей. В самый древний город Беларуси, Полоцк, приезжает много туристов. И дело не столько в историчности, живописности, сколько в святости. Прикосновение к чудотворным мощам Святой Евфросинии Полоцкой сулит исцеление души и тела.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-1

Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:
Если святая захочет помочь, поверьте, она может сделать все. И вот до сих пор ее тело сохранилось нетленным. У нее сохранились не только косточки, но и мягкие ткани и кожа. У святой сохранились даже глаза, она как будто бы спит. Ученые, медицина, наука всего мира и никто ничего не сказал, как такое может быть с человеком.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-4

Русскую княжну на эти земли привел сам Ангел Господень, который являлся к ней не единожды. Еще в юности богатая и умная Предислава выбрала неземную жизнь.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-7

Монахиня Рахиль:
Святая берет с собой всего лишь 3 хлеба, собственноручно переписанные книги, одну из сестер и приходит сюда. Здесь она становится игуменьей, тогда ей было примерно всего лишь 24 года. Еще одна святыня нашего монастыря – это вериги Святой Евфросинии, она носила их на своем теле, чтобы все плотское, страстное, греховное уходило, вес их около 8 кг. Они также обладают чудодейственной силой Божьей.  

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-10

Так, в XII веке благодаря предприимчивой игуменье появился Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Его жемчужина, да и всей Европы, Спасо-Преображенский храм, где каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых в византийском стиле. Такого эксклюзива, кроме Новгорода и Пскова, вы больше нигде не найдете.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-13

Анастасия Макеева, корреспондент:
Храм был построен удивительным образом. Зодчий Иоанн услышал молитвы Евфросинии Полоцкой и буквально за 7 месяцев возвел святыню, не хватало всего лишь плинфы и, благодаря молитвам Преподобной, они появились буквально за ночь. К слову, до сих пор они хранятся здесь над кокошниками храма.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-16

Благодаря труду наших и московских реставраторов, удалось раскрыть 90% уникальных фресок, а это 20 лет кропотливой работы. На древнее искусство смотришь, затаив дыхание, и одухотворяешься. Сочная палитра сохранилась сквозь столетия. Дело в том, что мастера тогда писали натуральными красками по сырой штукатурке.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-19

Монахиня Феврония, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:
Сразу перед нами фреска Божьей Матери примерно 4 метра высотой, она называется оранта, в переводе она означает «молящаяся». На этих подкупольных столбах мы видим преподобных отцов в полный рост, их 8.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-22

Все сюжеты в динамике и расписаны в мельчайших деталях. Есть здесь послание и от самой покровительницы Евфросинии Полоцкой.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-25

Монахиня Феврония:
Сначала она изобразила свою покровительницу – преподобную Евфросинью Александрийскую и там далее покровительницу ее семьи – мученицу Софию.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-28

Пока перед реставраторами стоит задача – законсервировать высокое искусство. Кипит работа и у стен храма. Археологические раскопки перевернули историю. Оказывается, раньше церковь была намного больше, а службы у расписного фасада велись даже на улице.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-31

Евгений Билей, художник-реставратор:
В XII веке здесь размещались двери, они вели с центрального трансепта в такое помещение, мы считаем, что это были галереи. Они имели живопись. Это какие-то геометрические линии. Сажа, скорее всего, скажет нам про то, что этот кирпич использовался вторично, или его брали из камина, или после пожаров.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-34

На этом месте археологам удалось откопать фирменную печать Евфросинии Полоцкой, плинфу с изображением музыканта и еще 30 тысяч фрагментов от ламинированной росписи в интерьерах. Таких находок в Беларуси еще не было. Возможно, в их честь в Спасо-Евфросиниевском монастыре появится музей.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-37

Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории туризма Полоцкого госуниверситета:
Эти все прилегающие конструкции были разрушены где-то во второй половине XVII и в самом начале XVIII века. Мы сейчас с вами стоим внутри, в храме в XII веке. Это будет все штукатуриться, где-то останутся какие-то отдельные окна-зондажи, которые будут показывать древнюю штукатурку и древнюю кладку.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-40

Возможно, после реставрации туристам повезет лицезреть первоначальную святыню в 3D-модели.

Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке-43

Сохранение наших историко-культурных ценностей – одна из главных задач государства. Только за последние 4 года 633 исторических объектов обрели новую жизнь. Среди них Коссовский дворец, монастырь в Толочине. На очереди Гольшаны и Крево. Но, а Полоцк через 5 лет ожидает 900-летний юбилей, поэтому так важно завершить реставрацию на высоком уровне.

# Год малой родины # Культура # Монахиня Рахиль # Анастасия Макеева # Монахиня Феврония # Евгений Билей # Алексей Коц # Фотофакт # Культура Беларуси

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