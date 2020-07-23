Каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых. Показываем уникальный Спасо-Преображенский храм в Полоцке

Земля кривичей. В самый древний город Беларуси, Полоцк, приезжает много туристов. И дело не столько в историчности, живописности, сколько в святости. Прикосновение к чудотворным мощам Святой Евфросинии Полоцкой сулит исцеление души и тела.

Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Если святая захочет помочь, поверьте, она может сделать все. И вот до сих пор ее тело сохранилось нетленным. У нее сохранились не только косточки, но и мягкие ткани и кожа. У святой сохранились даже глаза, она как будто бы спит. Ученые, медицина, наука всего мира и никто ничего не сказал, как такое может быть с человеком.

Русскую княжну на эти земли привел сам Ангел Господень, который являлся к ней не единожды. Еще в юности богатая и умная Предислава выбрала неземную жизнь.

Монахиня Рахиль:

Святая берет с собой всего лишь 3 хлеба, собственноручно переписанные книги, одну из сестер и приходит сюда. Здесь она становится игуменьей, тогда ей было примерно всего лишь 24 года. Еще одна святыня нашего монастыря – это вериги Святой Евфросинии, она носила их на своем теле, чтобы все плотское, страстное, греховное уходило, вес их около 8 кг. Они также обладают чудодейственной силой Божьей.

Так, в XII веке благодаря предприимчивой игуменье появился Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Его жемчужина, да и всей Европы, Спасо-Преображенский храм, где каждый сантиметр расписан библейскими сюжетами и ликами святых в византийском стиле. Такого эксклюзива, кроме Новгорода и Пскова, вы больше нигде не найдете.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Храм был построен удивительным образом. Зодчий Иоанн услышал молитвы Евфросинии Полоцкой и буквально за 7 месяцев возвел святыню, не хватало всего лишь плинфы и, благодаря молитвам Преподобной, они появились буквально за ночь. К слову, до сих пор они хранятся здесь над кокошниками храма.

Благодаря труду наших и московских реставраторов, удалось раскрыть 90% уникальных фресок, а это 20 лет кропотливой работы. На древнее искусство смотришь, затаив дыхание, и одухотворяешься. Сочная палитра сохранилась сквозь столетия. Дело в том, что мастера тогда писали натуральными красками по сырой штукатурке.

Монахиня Феврония, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Сразу перед нами фреска Божьей Матери примерно 4 метра высотой, она называется оранта, в переводе она означает «молящаяся». На этих подкупольных столбах мы видим преподобных отцов в полный рост, их 8.

Все сюжеты в динамике и расписаны в мельчайших деталях. Есть здесь послание и от самой покровительницы Евфросинии Полоцкой.

Монахиня Феврония:

Сначала она изобразила свою покровительницу – преподобную Евфросинью Александрийскую и там далее покровительницу ее семьи – мученицу Софию.

Пока перед реставраторами стоит задача – законсервировать высокое искусство. Кипит работа и у стен храма. Археологические раскопки перевернули историю. Оказывается, раньше церковь была намного больше, а службы у расписного фасада велись даже на улице.

Евгений Билей, художник-реставратор:

В XII веке здесь размещались двери, они вели с центрального трансепта в такое помещение, мы считаем, что это были галереи. Они имели живопись. Это какие-то геометрические линии. Сажа, скорее всего, скажет нам про то, что этот кирпич использовался вторично, или его брали из камина, или после пожаров.

На этом месте археологам удалось откопать фирменную печать Евфросинии Полоцкой, плинфу с изображением музыканта и еще 30 тысяч фрагментов от ламинированной росписи в интерьерах. Таких находок в Беларуси еще не было. Возможно, в их честь в Спасо-Евфросиниевском монастыре появится музей.

Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории туризма Полоцкого госуниверситета:

Эти все прилегающие конструкции были разрушены где-то во второй половине XVII и в самом начале XVIII века. Мы сейчас с вами стоим внутри, в храме в XII веке. Это будет все штукатуриться, где-то останутся какие-то отдельные окна-зондажи, которые будут показывать древнюю штукатурку и древнюю кладку.

Возможно, после реставрации туристам повезет лицезреть первоначальную святыню в 3D-модели.