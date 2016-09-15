Рождественская о Гурченко: она абсолютно не страдала звёздной болезнью

Скажите: Вы же трёх мальчишек воспитали, в конце концов. Это из разряда самых страшных искушений, которые дьявол человеку подкидывает: огонь, вода, медные трубы. Можно сказать – алкоголь, наркотики и вот эта слава. С первыми двумя хотя бы врачи знают, как бороться.

Екатерина Рождественская:

С этим невозможно бороться.

Какую-то прививку можно?

Екатерина Рождественская:

Вы знаете, это, опять же, гены. Это только внутренняя какая-то свобода и несвобода, это внутреннее ощущения правильности, честности и ещё чего-то. И это взгляд на себя со стороны. Скажем, Гурченко – она абсолютно не страдала звёздной болезнью. Рязанов.

Они просто понимали, что они уже заслужили к этому времени, а что – нет. Они требовали от всех профессионализма, они очень ценили своё время и чужое.

Но это совершенно не то, это не медные трубы.