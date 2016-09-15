Рождественская о подражателях «Частной коллекции»: как аксакал смотрю на своих детей с улыбкой

Когда началась Ваша «Частная коллекция» – начало 90-ых, 1992?
Екатерина Рождественская:
Восьмой.
Это был настоящий фурор. Безумное количество подражателей, даже в телевизионных версиях всего этого. Это можно было как-то запатентовать? Потому что, всё-таки, идея-то вполне конкретная.
Екатерина Рождественская:
Идею – нельзя, я пыталась.
Идею запатентовать нельзя, можно было заниматься с каждой отдельной фотографией и картиной.
Но, поскольку я сняла более 6 тысяч человек, то я бы, во-первых, столько бы не сняла, если бы занималась вот этим. И потом, это бессмысленно, потому что главным было идею запатентовать, что оказалось невозможным.
Сейчас такие технологии, что воссоздать что-то из разряда того, что делалось Вами в самом начале… И, насколько я понимаю, делалась каждая работа, а это колоссальный труд, особенно используя те технологии.
Сегодня на телефоне нечто подобное можно за несколько минут сделать. Значит ли это, что жанр себя обесценил?
Екатерина Рождественская:
Не знаю.
Приём себя обесценил, скажем так.
Екатерина Рождественская:
Не думаю, что кто-то этим будет заниматься вот так, в доморощенных условиях. Знаете, дарят на юбилей картины, есть какие-то специальные салоны, которые этим занимаются. Я отношусь к этому совершенно нормально.
У каждого семья, каждый хочет зарабатывать на хлеб и кормить детей. Поэтому хорошо, что творчеством занимаются, а не чем-то таким.
Не мошенничеством. Поэтому – на здоровье. Я, как знаете, такой аксакал, который смотрит на своих детей с улыбкой. На здоровье.
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