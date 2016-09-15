«Их из толпы пинцетом забирают и ставят на съёмочную площадку»: Рождественская о новых «звёздах»

Вы очень откровенно рассказывали во многих интервью о тех, с кем работали. Так, знаете, безо всяких обиняков говорили, что в ком-то разочаровывались, кто-то – наоборот, очень сильно понравился. Я очень обратил внимание на то, что Вы сказали, как не выдерживают испытания славой: «Практически никто не выдерживает испытания славой». Потому что Вы лет 15 снимали и имели возможность видеть, как человек меняется. В чём дело? Почему это не происходило с людьми закалки, скажем, периода Вашего отца. Вот человеческая порода помельчала, или слава стала более доступная?

Екатерина Рождественская:

Я думаю, второе. Не мельчают, нет. Просто раньше люди очень долго шли к славе. Они очень много над собой работали, они проходили большие испытания и понимали, как это высоко, как это сложно, как это важно. А сейчас, Вы знаете, стоит детям, которые ко мне приходят…

Я даже не знаю, кого я снимаю. Потому что вываливаются толпой, и среди них администраторы, режиссёры, охранники.

И какой-нибудь молодой актёр, да?

Екатерина Рождественская:

И кто-то среди них, кого я должна снимать, иногда он, знаете, не идёт, а парит над полом, потому что он уже звезда. И только тогда я понимаю. Их вот так вот из толпы пинцетом забирают и ставят на съёмочную площадку.

У них нет к этому никакой истории, у них нет иногда, бывает, образования, они не воспитаны.

В общем, просто, наверное, по внешности. И начинается «звёздный час»: какая-то мыльная опера, какой-то сериал, большие рейтинги. Они становятся известными в течение нескольких недель или месяцев.

Они к этому не готовы абсолютно, но считают, что схватили Бога за бороду и могут требовать к себе лимузины, райдер специальный, и к ним должны приезжать в студию, а не они куда-то.

Но ощущение собственного величия – оно есть, я тоже много интервью записываю.

Екатерина Рождественская:

Это и есть очень смешно.