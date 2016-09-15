«Чего я дурью занималась всю жизнь?»: Екатерина Рождественская о писательстве

Екатерина Рождественская, художник, фотограф, писатель, главный редактор еженедельника «7 дней»: Да, сейчас это самое важное для меня.

Больше спасибо, что нашли время для этой беседы. Вы знаете, я в некотором замешательстве, потому что, представляя Вас, надо перебирать достаточно большой список: знаменитый фотохудожник, первый переводчик на русский язык романов Сидни Шелдона. Потом, наверное, супруга, как пишут, «самого осторожного медиа-магната России». Далее – модельер одежды. Но, наверное, лестнее всего сейчас говорить «писатель».

Ваша книга «Жили-были, ели-пили... Семейные истории», вообще, успешная по тому, как она сейчас продаётся в России?

Екатерина Рождественская:

Да, очень. Для меня это удивительно, потому что я не писала до вот этого моего возраста. И я думаю: чего я дурью занималась, вообще, всю жизнь? Потому что это такое шикарное занятие, это так интересно, так удивительно.

Это настолько мощно для меня! И я сейчас каждую свободную секунду пишу.

Я села в поезд и стала писать, потому что я не могу без планшета.

Но говорят, что просто написать первую книгу. А дальше начинаются сложности.

Екатерина Рождественская:

Нет. Сейчас у меня ушла в типографию четвёртая, я пишу пятую и шестую. Поэтому пока есть…

Видимо, я накапливала всё это время, как-то собирала опыт и сейчас это всё выливается.

Но для того, чтобы так много и так разносторонне всем заниматься, надо так родиться и так выйти замуж?

Екатерина Рождественская:

Да нет…

Я имею в виду: это улыбки судьбы или, всё-таки, каждый человек может такое придумать?

Екатерина Рождественская:

Вы знаете, когда и родители известные и обеспеченные, и муж обеспеченный, можно сидеть и листать, рассматривать гламурные журналы, ездить на Лазурный Берег и ни в чём себе не отказывать.

Но, видимо, гены. Я думаю, что это гены, которые не дают мне почивать на лаврах, чужих причём, родительских. А хочется в бой всё время.