Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт

Новости Беларуси. «Книжное наследие Франциска Скорины» 19 октября передано в дар Восточноевропейской библиотеке Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Факсимильное издание книг, напечатанных в Праге и Вильно 500 лет назад, пополнило фонды крупнейшего собрания литературы по истории и современности Восточной Европы. Теперь для читателей библиотеки Бернского университета доступны
точные копии первых образцов печатного белорусского слова.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Нам хочацца, каб праз гэты праект, праз Францыска Скарыну і нашы першыя кнігі Еўропа таксама пазнавала Беларусь. Нам калегі запрапанавалі правесці гэтую прэзентацыю і пакінуць кнігі Скарыны менавіта ў Бернскім універсітэце, дзе працуе шмат даследчыкаў славістыкі, якія вывучаюць славянскую культуру і культуру Беларусі. Дзе яна будзе найбольш карысна вучоным і студэнтам. Зразумела, што гэта бібліятэка агульнадаступная, і
ўсе жадаючыя будуць мець магчымасць пазнаёміцца з нашай кніжная спадчынай.
Восточноевропейская библиотека Швейцарии – это специализированное книгохранилище. Здесь насчитывается более 160 тысяч книг, журналов и газет на различных языках. Белорусский – в их числе.