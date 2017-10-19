Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт

Новости Беларуси. «Книжное наследие Франциска Скорины» 19 октября передано в дар Восточноевропейской библиотеке Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факсимильное издание книг, напечатанных в Праге и Вильно 500 лет назад, пополнило фонды крупнейшего собрания литературы по истории и современности Восточной Европы. Теперь для читателей библиотеки Бернского университета доступны