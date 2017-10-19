Прямой эфир

Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт

19 октября 2017 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Книжное наследие Франциска Скорины» 19 октября передано в дар Восточноевропейской библиотеке Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факсимильное издание книг, напечатанных в Праге и Вильно 500 лет назад, пополнило фонды крупнейшего собрания литературы по истории и современности Восточной Европы. Теперь для читателей библиотеки Бернского университета доступны

точные копии первых образцов печатного белорусского слова.

Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт-1

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Нам хочацца, каб праз гэты праект, праз Францыска Скарыну і нашы першыя кнігі Еўропа таксама пазнавала Беларусь. Нам калегі запрапанавалі правесці гэтую прэзентацыю і пакінуць кнігі Скарыны менавіта ў Бернскім універсітэце, дзе працуе шмат даследчыкаў славістыкі, якія вывучаюць славянскую культуру і культуру Беларусі. Дзе яна будзе найбольш карысна вучоным і студэнтам. Зразумела, што гэта бібліятэка агульнадаступная, і

ўсе жадаючыя будуць мець магчымасць пазнаёміцца з нашай кніжная спадчынай.

Восточноевропейская библиотека Швейцарии – это специализированное книгохранилище. Здесь насчитывается более 160 тысяч книг, журналов и газет на различных языках. Белорусский – в их числе.

# Культура # Библиотеки в Беларуси # Фотофакт # Книги # Роман Мотульский # Беларусь-Швейцария

Другие новости рубрики

Все новости
«Цікава паглядзець, як Чэхаў у нашай інтэпрэтацыі ўспрымаецца кітайцамі»: Купаловский театр едет на гастроли в Поднебесную
19 октября 2017 12:14

«Цікава паглядзець, як Чэхаў у нашай інтэпрэтацыі ўспрымаецца кітайцамі»: Купаловский театр едет на гастроли в Поднебесную

Игорь Сукманов о том, что ожидает зрителей кинофестиваля «Лістапад-2017»
19 октября 2017 09:16

Игорь Сукманов о том, что ожидает зрителей кинофестиваля «Лістапад-2017»

Киностудия «Беларусьфильм» откроется после реконструкции 7 ноября
18 октября 2017 20:43

Киностудия «Беларусьфильм» откроется после реконструкции 7 ноября