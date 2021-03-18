«Человек, который купает коня, – пожарный». Посмотрите, какие картины нарисовали дети на выставку МЧС

Новости Беларуси. Известные полотна на новый лад. Воложинские спасатели организовали необычную выставку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они предложили юным художникам перерисовать знаменитые картины, используя символы МЧС. На суд жюри свои работы представили 10 подростков от 5 до 17 лет. Среди самых узнаваемых картин – «Черный квадрат» Малевича, «Звездная ночь» Ван Гога, «Утро в сосновом бору» Шишкина и Савицкого. Далеко не все участники посещают изобразительные кружки.

Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС:

В проекте было много участников, и разные возраста, разная техника и уровень мастерства, скажем так, поэтому было принято решение не выделять отдельно, а поощрить всех участников. Главной идеей проекта было привлечь внимание детей и взрослого населения в том числе к проблемам безопасности.

Я нарисовал картину «Купание красного коня». Автор – Петров-Водкин. Мне захотелось ее нарисовать, потому что я представил себе, что тот человек, который купает коня, – пожарный, а конь похож на пожар.

Я нарисовала картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». В наше время все девушки хотят быть красивыми, а эта форма придает им не только красоту, но и гордость.

До конца марта в Минской области проходит акция «День безопасности. Внимание всем!» Цель – рассказать жителям региона, что делать, если на улице раздался сигнал тревоги.