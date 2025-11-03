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«Песня о главном» – артист Евгений Ермолкович рассказал о премьере трека

03 ноября 2025 07:14
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Хорошей музыки много не бывает. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист молодежного театра эстрады Евгений Ермолкович с премьерой трека «Песня о главном».

Юрий Царев, ведущий:
Когда тебе пришла в голову идея спеть «Песню о главном», ты думал, чтобы сравнивать с чем-то – «Старые песни о главном»?

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«Песня о главном» – артист Евгений Ермолкович рассказал о премьере трека-2

Евгений Ермолкович, артист Молодежного театра эстрады, певец:
Мысли такой не было совершенно, потому что эта песня о другом. Дело в том, что у меня следующий год – юбилейный, и эта песня является мостиком от данного возраста к следующему. Поэтому эта песня о той жизни, о том пути, который был пройден, песня, которая связывает с будущим.

Автор песни – Алена Горбачева. Аранжировку делал Павел Осипенко. Это замечательные люди, которые знают свое дело, талантливые.

Это в долгом ящике не лежало, было написано для меня, и очень быстро. Мы не теряли времени, сделали аранжировку, записали, и все получилось.

«Песня о главном» – артист Евгений Ермолкович рассказал о премьере трека-4

Юлия Самусенко, ведущая:
Может быть, так же быстро, как родилась песня, появится и клип?

Евгений Ермолкович :
Пока не планирую. Сейчас такое время, когда больше снимают какие-то сниппеты, короткие ролики. И в этом потоке не всегда у людей есть время сесть и посмотреть полностью от и до клип.

Подробнее смотрите в видео.

# Музыка # Белорусские исполнители # Интервью # Евгений Ермолкович # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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