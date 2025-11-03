«Песня о главном» – артист Евгений Ермолкович рассказал о премьере трека

Хорошей музыки много не бывает. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – артист молодежного театра эстрады Евгений Ермолкович с премьерой трека «Песня о главном». Юрий Царев, ведущий:

Когда тебе пришла в голову идея спеть «Песню о главном», ты думал, чтобы сравнивать с чем-то – «Старые песни о главном»? Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней.

Евгений Ермолкович, артист Молодежного театра эстрады, певец:

Мысли такой не было совершенно, потому что эта песня о другом. Дело в том, что у меня следующий год – юбилейный, и эта песня является мостиком от данного возраста к следующему. Поэтому эта песня о той жизни, о том пути, который был пройден, песня, которая связывает с будущим. Автор песни – Алена Горбачева. Аранжировку делал Павел Осипенко. Это замечательные люди, которые знают свое дело, талантливые. Это в долгом ящике не лежало, было написано для меня, и очень быстро. Мы не теряли времени, сделали аранжировку, записали, и все получилось.