Акция «1150 добрых дел для Полоцка» стартует в мае в преддверии юбилея города

Новости Беларуси, Полоцк. 1150 добрых дел готовы осуществить полочане для своего города. В этом году Полоцк отметит юбилей. Старт торжествам дадут в мае концертом у стен Древней Софии. Здесь прозвучат шедевры классики.

В праздничных мероприятиях, которые продлятся до 5 июня, примут участие именитые белорусские артисты, отечественные и зарубежные писатели, иностранные гости и, конечно, делегации из городов-побратимов Полоцка. Программа насыщенная и разнообразная: от инвет-форумом до спортивных мероприятий.

Сейчас в Полоцке уже вовсю идут работы по благоустройству города.

1150-летие города ЮНЕСКО включило в календарь памятных дат 2012-2013 годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Позняк, председатель Полоцкого городского исполнительного комитета:

Пройдет молодежная акция «1150 добрых дел для города Полоцка». мы исходим из того, что молодежные коллективы, учебные классы могу внести свою лепту в развитие города. Это может быть идея, изделие какое-нибудь, субботник, любое доброе дело, которое пойдет на благо Полоцка.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Плануецца спецыяльная пастаноўка мясцовага тэатра разам з нашым Нацыянальным тэатрам Янкі Купалы. Гэта будуць прэм’еры новых твораў, у час святкавання адбудзецца цікавы канцэрт «Залатая калекцыя беларускай песні». Будуць цікавыя выставы з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея і Нацыянальнага гістарычнага музея, Нацыянальный бібліатэкі Беларусі.