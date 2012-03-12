Прямой эфир

Акция «1150 добрых дел для Полоцка» стартует в мае в преддверии юбилея города

12 марта 2012 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси, Полоцк. 1150 добрых дел готовы осуществить полочане для своего города. В этом году Полоцк отметит юбилей. Старт торжествам дадут в мае концертом у стен Древней Софии. Здесь прозвучат шедевры классики.

В праздничных мероприятиях, которые продлятся до 5 июня, примут участие именитые белорусские артисты, отечественные и зарубежные писатели, иностранные гости и, конечно, делегации из городов-побратимов Полоцка. Программа насыщенная и разнообразная: от инвет-форумом до спортивных мероприятий.

Сейчас в Полоцке уже вовсю идут работы по благоустройству города.

1150-летие города ЮНЕСКО включило в календарь памятных дат 2012-2013 годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Позняк, председатель Полоцкого городского исполнительного комитета:
Пройдет молодежная акция «1150 добрых дел для города Полоцка». мы исходим из того, что молодежные коллективы, учебные классы могу внести свою лепту в развитие города. Это может быть идея, изделие какое-нибудь, субботник, любое доброе дело, которое пойдет на благо Полоцка.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Плануецца спецыяльная пастаноўка мясцовага тэатра разам з нашым Нацыянальным тэатрам Янкі Купалы. Гэта будуць прэм’еры новых твораў, у час святкавання адбудзецца цікавы канцэрт «Залатая калекцыя беларускай песні». Будуць цікавыя выставы з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея і Нацыянальнага гістарычнага музея, Нацыянальный бібліатэкі Беларусі.

# Культура # Юбилеи # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Празднования 130-летия со дня рождения Купалы и Колоса пройдут в Беларуси и за рубежом
02 марта 2012 10:47

Празднования 130-летия со дня рождения Купалы и Колоса пройдут в Беларуси и за рубежом

Фотовыставка «За полчаса до весны» открылась в Минске в доме Москвы
02 марта 2012 06:32

Фотовыставка «За полчаса до весны» открылась в Минске в доме Москвы

01 марта 2012 10:22

В Витебске создан оргкомитет по подготовке города к «Славянскому базару»