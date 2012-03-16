Международный фестиваль «Белый замок» стартует в районе Острошицкого Городка

Апогеем необычного праздника станет конный рыцарский турнир. В этот раз он будет беспрецедентным по количеству всадников. Гости и участники станут свидетелями нового для фестиваля турнира алебардистов – боев на холодном оружии.

Кроме того, в программе показательное выступление стрелков, состязания лучников и пеший рыцарский турнир. А также показ-дефиле исторических костюмов и доспехов, конкурсы и танцы с мастер-классом. И все это под живой звук волынки, барабана и флейты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.