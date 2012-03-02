Празднования 130-летия со дня рождения Купалы и Колоса пройдут в Беларуси и за рубежом

Литературные чтения, встречи и выставки запланированы в Армении, Польше, Литве, Украине и Латвии.

2 марта в Минске заседал Республиканский оргкомитет по проведению культурных мероприятий в честь песняров. Помимо них проведут и благоустройство территорий историко-культурных объектов, связанных с жизнью и творчеством Купалы и Колоса, а также капитальный ремонт зданий государственных литературных музеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мерапрыемствы, прысвечанныя гэтаму юбілею, пачаліся з самага пачатку года. Некалькі акцый ужо ідзе, чытаем разам Купалу, Коласа, у школах шмат мерапрыемстваў. Сёння мы будем разглядаць, што мы выдадзем, якія кніжкі, творы нашых классікаў.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Найбольш буйныя, безумоўна, – гэта рэспубліканскія святы паэзіі у Вязанцы і ў Стаўбцоўскім раёне. Мы спадзяемся, што гэта будуць яркія, прыгожыя, відовішныя святы, дзе збярэцца многа жыхароў і нашай краіны, і шмат гасцей з удзелам творчых калектываў.