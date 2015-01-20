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264 года назад в Беларуси был создан первый музыкальный театр. О развитии музыки и театра того времени рассказали гости программы «УТРО»

20 января 2015 08:49
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264 года назад при Несвижской капелле Радзивиллов была открыта первая музыкальная школа. Уровень музыкальной культуры после этого знаменательного события перешёл на совершенно другую позицию. О развитии музыки и театра в те годы и преемственности поколений расскажут: ведущий научный сотрудник музея истории театральной и музыкальной культуры - Мария Гончарик, директор Несвижской школы искусств - Ядвига Туркова и руководитель Народного ансамбля народной музыки и песни «Зарніца» (г.Нясвиж) Леонид Шишко.  

Текстовая версия материала будет доступна позже.

# Культура # Фотофакт # Мария Гончарик # Историко-культурные ценности Беларуси # Леонид Шишко # Ядвига Туркова

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