264 года назад в Беларуси был создан первый музыкальный театр. О развитии музыки и театра того времени рассказали гости программы «УТРО»

264 года назад при Несвижской капелле Радзивиллов была открыта первая музыкальная школа. Уровень музыкальной культуры после этого знаменательного события перешёл на совершенно другую позицию. О развитии музыки и театра в те годы и преемственности поколений расскажут: ведущий научный сотрудник музея истории театральной и музыкальной культуры - Мария Гончарик, директор Несвижской школы искусств - Ядвига Туркова и руководитель Народного ансамбля народной музыки и песни «Зарніца» (г.Нясвиж) Леонид Шишко.

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