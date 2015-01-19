Актеров уличного театра будут готовить в специальной лаборатории в Минске

Новости Беларуси. Актеров уличного театра будут готовить в специальной лаборатории. Необычный культурный проект стартовал в Центре современных искусств.

На протяжении четырех месяцев артисты одного из интерактивных театров будут бесплатно давать минчанам уроки актерского мастерства. Первые три группы уже сформированы, занятия будут проходить раз в неделю.

Своеобразным экзаменом для участников станет выступление на форуме уличных театров, который пройдет весной в столице. Ученики и учителя лаборатории разработают сценарии и покажут свои интерактивные спектакли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Галак, арт-директор Минского форума уличных театров:

В программе этих занятий – различные тренинги, мастер-классы по пластике, по импровизации, по танцу, по взаимодействую с людьми, что немаловажно как раз для уличного театра, это является его спецификой. Я очень надеюсь, что, в принципе, все получится хорошо и в конце концов родится очень достойный спектакль, который в течение лета будет оттачиваться, и к концу летнего музыкально-туристическо-пешеходного сезона получится интересная продукция.