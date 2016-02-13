Республиканская акция «Беларусь, я люблю цябе»: гости признавались в любви к родине, угощались национальной едой и знакомились с белорусскими писателями

Новости Беларуси. В преддверии Дня влюбленных несколько сотен человек собрались в центре Минска, чтобы признаться в любви своей стране. Республиканская акция «Беларусь, я люблю цябе!» объединила жителей города, гостей столицы и артистов на площади около городской Ратуши.

Республиканская акция приурочена сразу к трём событиям. Дням, с одной стороны, всех влюблённых и, с другой, родного языка. А также Году культуры, которым в Беларуси объявлен 2016-ый. Провести праздник решили у Ратуши. Мол, символично: историческое место. А цель у такой акции благородная – популяризация и пропаганда белорусской культуры.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Прымусіць каго-небудзь любіць нельга. Праз гвалт нічога не робіцца. Мы проста яшчэ раз падкрэсліваем нашу любоў да радзімы, да маці, да нашых каханых жанчын. Усё гэта робіць падмурак, на якім будуюцца ўсе астатнія пачуцці.

Около сцены работали интерактивные павильоны. Вот, к примеру, здесь можно было написать валентинку своей стране. Или кому бы то ни было. А здесь – сочинить стихотворение. Эти строки – от министра информации Лилии Ананич. Глава культурного ведомства – Борис Светлов – попросил организаторов своё стихотворение прессе не показывать.

Олег Декун, участник республиканской акции «Беларусь, я люблю цябе»:

Люди признаются к любви к родине. К местам, где они родились, к тем местам, которые им дороги. Многие вернулись из-за границы и очень скучали по родине.

Гость праздника:

Здесь мы чувствуем себя в безопасности, а в Москве не всегда хочется выходить. И очень много народа. Толпы людей, а здесь просторно, бульвары широкие. Здесь дышится!

Для гостей работали павильоны с блюдами национальной кухни. Драники, мачанка, блины. Рядом продавали глинтвейн. Белорусскую одежду представляли предприятия лёгкой промышленности. Отдельный павильон – книжный. Сюда в течение дня приходили поэты и писатели. Для презентаций своих книг и автограф-сессий.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения ОО «Союз писателей Беларуси»:

На наша шчасце, кніга яшчэ запатрабавана, кніга працуе. Працуе на росквіт нашай Беларусі, на выхаванне юных пакаленняў. Гэта вельмі радуе. Беларуская літаратура чытаецца больш чым у 120 краінах свету.

Эта акция – уверяют организаторы (прежде всего из Республиканского союза молодёжи) получит продолжение. Что-то похожее будет проходить на протяжении всего года. И не только в столице. Но и в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.