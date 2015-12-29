Новости Беларуси. 2016-й объявлен в Беларуси Годом культуры. Соответствующий указ подписал президент. Документ призван объединить интеллектуальные и духовные силы общества для решения задач социально-экономического развития страны, сохранения историко-культурного наследия.

Так, в будущем году акцент будет сделан на развитии народных традиций, воспитании у граждан любви к Отечеству, а также поддержке творческих инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, телеканал СТВ в уходящем году выпустил масштабный проект «Брест — культурная столица Беларуси». Напомним, этот статус в году наступающем перешел к Молодечно.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Абвяшчэнне наступнага года годам культуры выклікана ініцыятывай нашых творчы дзеячоў і абумоўлена тым, што наступны год у культурным календары адзначаны шэрагам знакамітых юбілеяў, шэрагам значных культурных падзей. Гэта і юбілей Максіма Багдановіча, Кандрата Крапівы, Івана Шамякіна і, канешна ж, нашага вялікага песняра Уладзіміра Мулявіна. Гэта яшчэ і 25-годзе міжнароднага фестываля мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Дзякуючы, я думаю, Году культуры, мы яшчэ больш актыўна пакажам і сабе, жыхарам Рэспублікі Беларусь, і пакажам замежным наведвальнікам, турыстам, гледачам, што мы багатая на таленты нацыя і мы можам гэтым ганарыцца.

Игорь Денисов, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Культура – это наше все. И чем больше мы будем заострять внимание на проблемах культуры, чем больше мы будем, например, привлекать к каким-то культурным акциям нашу молодежь, наших детей. И то, что есть акцент на то, что 2016 год будет Годом культуры, а в моем случае это будет для меня годом театра, замечательно.