Книга «Владимир Мулявин. «Сэрцам і думамі...» стала победителем национального конкурса «Искусство книги»

Новости Беларуси. Книга о Владимире Мулявине получила высшую награду национального конкурса «Искусство книги». Произведение «Сэрцам і думамі» стало победителем в номинации «Триумф». Награждение прошло на книжной выставке. Среди победителей - лучшие творения, увидевшие свет в 2015 году.

Под твёрдой обложкой - несколько сотен страниц, почти 800 фотографий из архивов семьи и друзей народного артиста. Книга издана к 75-летию со дня рождение великого музыканта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Крушинская, автор пректа, редактор-составитель книги «Владимир Мулявин. «Сэрцам і думамі...»:

Это человек планеты, Владимир Мулявин, понимаете? Каждый видит его по-своему, каждый общается с ним. Он свои какие-то крупинки собирал в памяти, а потом их излагал. Конечно, познается все временем. Даже после выхода книги, когда ее начали листать, читать, вдруг память начинает будоражиться, появляются новые воспоминания, новые детали, которые надо записать на диктофон. Я думаю, я надеюсь, что еще одна книга выйдет. Уже другие люди напишут, уже по-другому она сложится.