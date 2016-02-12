Объективно о столице. Новый видеоролик о Минске появился в сети

Новости Беларуси. Новый видеоролик о Минске появился в сети. И всего за два дня набрал более девяти тысяч просмотров. На протяжении восьми минут в кадре появляются все достопримечательности и знаковые места Минска, глазами горожан и туристов. Здесь всё – энергия культуры, спорта, туризма и бизнеса. На картинке город предстает современным, ярким и интересным. Зрители уже ждут продолжения истории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Плис, директор ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:

В ближайшем будущем можно увидеть ролик на столичных мониторах, в городских кафе, ресторанах и так далее. Фильм планируется к показу на зарубежных туристических выставках.