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Объективно о столице. Новый видеоролик о Минске появился в сети

12 февраля 2016 18:31
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Новости Беларуси. Новый видеоролик о Минске появился в сети. И всего за два дня набрал более девяти тысяч просмотров. На протяжении восьми минут в кадре появляются все достопримечательности и знаковые места Минска, глазами горожан и туристов. Здесь всё – энергия культуры, спорта, туризма и бизнеса. На картинке город предстает современным, ярким и интересным. Зрители уже ждут продолжения истории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Елена Плис, директор ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:
В ближайшем будущем можно увидеть ролик на столичных мониторах, в городских кафе, ресторанах и так далее. Фильм планируется к показу на зарубежных туристических выставках.

# Культура # Елена Плис # Фильмы о Беларуси

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